Natalia Sette 10 FEB 2026 - 14:09h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el estado de salud en el que se encuentra su perrita Maggie

Críticas a Claudia Martínez y Mario González por la adquisición que han hecho para su nueva casa

Claudia Martínez atraviesa uno de los momentos más delicados a nivel personal. La exconcursante de ‘Supervivientes’, muy unida a su perro Maggie, ha vuelto a abrir su corazón ante sus seguidores para sincerarse sobre la preocupación que siente por el estado de salud de su mascota.

Después de haber viajado recientemente a Barcelona para estar cerca de Maggie, Claudia reconoce que cada despedida se le hace más cuesta arriba. “Ayer estuve muy triste, cada vez me cuesta más irme de Barcelona porque al estar Maggie como está…”, ha confesado visiblemente afectada. No es la primera vez que su perrita tiene que pasar por quirófano , pero esta vez la preocupación es mayor porque Maggie ya está mayor.

La preocupación de la influencer por el bienestar de su ‘bebé’ ha aumentado en las últimas horas después de conocer que su perra tendrá que volver al veterinario. “Mañana tiene veterinario por el bulto que tiene, le van a hacer una biopsia”, ha explicado con total sinceridad. Maggie debe realizarse esta prueba médica para aclarar que está ocurriendo exactamente.

La novia de Mario González, transparente como siempre, ha sido muy clara sobre el pronóstico que les han adelantado los profesionales. “Nos han dicho que no pinta nada bien”, ha compartido, muy triste con toda la situación. Aun así, Claudia intenta mantenerse positiva y asegura que tras su siguiente viaje, volverá a casa para estar junto a su fiel compañera.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido unas fotos que le sacó su madre durante su corta visita a Barcelona donde se la ve junto a su perrita. “Jo, acabo de ver estas fotos que nos hizo mami ayer. No son las mejores que tenemos”, ha escrito, y es que la influencer se muestra muy triste en las imágenes mientras abraza a su perrita.

Maggie no es solo una mascota para Claudia, sino una parte fundamental de su vida. Así lo demuestra cada vez que habla de ella, refiriéndose con cariño a su “bebé” y haciendo todo lo posible por acompañarla en este proceso. Su mascota la lleva acompañando durante 13 años de su vida, desde que ella era tan solo una niña. Por este motivo, pensar en despedirse de ella le rompe por completo el corazón.