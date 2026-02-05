Este jueves, 5 de febrero, ha continuado el juicio contra el hijo de la princesa Mette-Marit, con una nueva tanda de preguntas dirigidas al acusado

La prohibición que ha solicitado Marius Borg en su juicio, en el que se declara inocente de violación

Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha regresado este jueves, 5 de febrero, a la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo, donde continúa el juicio en su contra por la presunta violación de una mujer en Skaugum en diciembre de 2018 y otros 37 cargos más.

El proceso judicial, que comenzó el pasado martes, entra ahora en una fase clave con una nueva tanda de preguntas dirigidas directamente al acusado, centradas en su comportamiento, su consumo de pornografía, el uso de drogas y los mensajes enviados tras los hechos investigados.

La entrada del joven a la sala a primera hora de la mañana no ha pasado desapercibida. Marius ha accedido al tribunal después de que dos de las mujeres que figuran como perjudicadas en el caso ya se encontraran sentadas. Pese a que está prohibido tomar fotos o vídeos, se sabe que ha acudido con un suéter azul.

Así, ha vuelto a sentarse frente al fiscal Sturla Henriksbø, quien ha retomado el interrogatorio donde lo había dejado este pasado miércoles.

Las nuevas declaraciones de Marius

Durante la sesión previa, el fiscal había formulado una batería de preguntas que iban desde los recuerdos de Borg sobre la noche de los hechos hasta su historial de consumo de pornografía y su actividad en internet. Precisamente este último bloque ha sido el punto de partida de la jornada de este jueves, que ha dejado algunas de las citas más impactantes de su versión.

Henriksbø ha señalado ante el tribunal que Høiby había realizado búsquedas relacionadas con la palabra "violación", y ha querido saber si existía un interés concreto por analizar este tipo de contenidos.

"Como dije ayer, he visto muchas cosas extrañas", ha respondido el primogénito de la princesa heredera. Asimismo, ha explicado que cuando consumía pornografía, su atención era únicamente en las imágenes. "No he tenido preferencia por la violación", ha espetado en referencia a la búsqueda de vídeos. También ha reconocido que le resulta "vergonzoso" hablar de estos asuntos en público y delante de tantas personas, tal y como recogen los medios noruegos.

Por otra parte, una de las denunciantes ha manifestado que sospecha haber sido drogada antes de la presunta violación ocurrida en diciembre de 2018. "¿La drogaste o le diste algo para dormir?", ha preguntado el fiscal a Marius. "Que yo sepa, nunca he drogado a nadie", ha respondido él.

Henriksbø ha insistido en este punto del interrogatorio, planteando la posibilidad de que hubiera suministrado drogas no solo a la mujer de Skaugum, sino también otras personas. De nuevo, Marius ha negado cualquier implicación. "Nunca he drogado a nadie, nunca".

El fiscal ha terminado su interrogatorio con un caso archivado que se investigó como violación, pero el hermanastro de la princesa Ingrid de Noruega ha declarado que tenía un acuerdo con esta mujer. "Hubo sexo voluntario de antemano, luego ella dijo: 'Estoy cansada, pero sigue adelante'".

Cabe destacar que este pasado miércoles el joven apuntaló que "nunca me acuesto con mujeres que no están despiertas", una frase que ha querido destacar este jueves el fiscal para contrarrestar su nuevo argumento. "Estás poniendo palabras en mi boca", ha achacado Marius.

El abogado defensor ha abordado otro de los aspectos más delicados del caso: la posible grabación y difusión de imágenes sin consentimiento. En este sentido, ha preguntado a Høiby si se habría declarado culpable en caso de haber sido acusado de grabar a la demandante sin su consentimiento, un delito que, según se ha indicado, habría prescrito. "No tengo respuesta para eso", ha contestado

El letrado también ha examinado los mensajes que Borg envió a amigos y conocidos tras los presuntos hechos. Cabe destacar que durante la jornada anterior se reveló que había enviado en otra ocasión una fotografía de la mujer de Skaugum desnuda a un conocido, una imagen que previamente le había enviado ella a él. "¿Tuviste reparo en enviarlo?", le ha cuestionado. "Nunca debí haber hecho eso", ha contestado Marius.

En prisión preventiva y la pena a la que se enfrenta

El juicio se alargará hasta finales de marzo y Marius se enfrenta a 38 cargos, entre ellos cuatro delitos de violación y otros de amenazas, agresiones, quebrantamiento de órdenes de alejamiento y delitos relacionados con drogas. Podría suponer una pena de 16 años de prisión. Según ha trascendido, Mette-Marit no estará presente en ninguna de las audiencias.

Desde el pasado domingo se encuentra en prisión preventiva ya que la policía cree que existe el riesgo de que cometa nuevos delitos. Permanecerá ingresado en la cárcel durante las próximas cuatro semanas.