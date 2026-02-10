El espontáneo comentario no ha tardado en hacerse viral en redes sociales

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras relacionar la caída del PSOE en Aragón con la regularización de migrantes

Compartir







JaénEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comprobado este lunes los daños que ha provocado en Villanueva de la Reina (Jaén) el desbordamiento del río Guadalquivir como consecuencia de las borrascas que se vienen sucediendo en las últimas semanas.

Ha sido el alcalde, Blas Alves, junto al teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Francisco José Lozano, quien ha explicado la situación en el Ayuntamiento para, posteriormente, visitar las zonas más afectadas.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez pide "precaución" por las borrascas Leonardo y Marta tras presidir la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos

El comentario de una vecina a Pedro Sánchez

En redes sociales está circulando el vídeo de la visita del presidente a Villanueva de la Reina y el cariñoso comentario de una de las vecinas al saludar a Sánchez: "Come un poquillo, que estás muy delgado".

El espontáneo comentario no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Tras saludar a los vecinos, Sánchez, que antes había tenido ocasión de conocer la situación en la localidad granadina de Huétor Tájar, ha reiterado a los alcaldes el compromiso del Gobierno de España con los afectados y ha subrayado que pondrá en marcha todos los mecanismos del Ejecutivo para afrontar la reconstrucción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el alcalde ha valorado el trabajo realizado por el Ayuntamiento, que ha conseguido mitigar las consecuencias del temporal en Villanueva de la Reina, donde el Guadalquivir ha alcanzado máximos históricos. Un río cuya crecida también ha originado problemas en otras localidades jiennenses, como Mengíbar o Marmolejo.

Además, desde el Consistorio se ha agradecido la atención que las administraciones están prestando a la localidad y se ha destacado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los técnicos de la CHG ante una situación por la que se trabaja para tratar de volver a la normalidad lo antes posible.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Entre las infraestructuras municipales afectadas por la crecida en Villanueva de la Reina, se encuentran el Parque del Guadalquivir, el recinto ferial y el cementerio, que "permanece totalmente inaccesible". Lugares que, una vez el agua se retire, necesitarán tareas de reposición y reparación para poder volver a su estado anterior. También ha habido daños en infraestructuras agrarias y caminos rurales, especialmente en varios puntos de la campiña que requieren "actuaciones urgentes".