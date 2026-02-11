"Tus hijos te quieren, te adoran. Saben y sabrán que tienen al mejor papá del mundo", destaca Noelia.

Muere Xisco Quesada, el influencer que luchó contra un agresivo cáncer de páncreas: "Se ha ido rodeado de amor"

"Papi… no tengo palabras para expresar todo lo vivido, todas las experiencias, aventuras y todo lo que me has enseñado durante el camino juntos. Tus hijos te quieren, te adoran. Saben y sabrán que tienen al mejor papá del mundo. Que los recuerdos que tienen son para toda vida y son los más bonitos que podrían haber vivido. Estás para siempre con nosotros, no lo olvides. Te amamos ahora y siempre, tu familia". Es el emotivo mensaje de Noelia, la mujer de Xisco Quesada, fallecido tras un cáncer de páncreas con solo 28 años.

El fallecimiento se produjo en la Clínica Universidad de Navarra, rodeado de sus seres queridos, tal y como ha informado la familia a través del perfil de Quesada.

El hermano menor de Xisco, Xavi, ha publicado un mensaje público que ha emocionado a miles de personas en todo el país, convirtiéndose en un testimonio viral de amor fraternal y promesas eternas. "Te prometo vivir con la intensidad que tú me enseñaste".

Difícil la posiblidad de asumir la pérdida de alguien con el que has convivido toda la vida, que ha sido un referente desde tu nacimiento. "No sé cómo se despide a alguien que ha sido parte de tu vida desde que tienes memoria. Xavi reconoce que su hermano mayor fue todo en su vida. Lo describe como su compañero de aventuras, su mejor amigo, su espejo en el que mirarse y su apoyo incondicional.

"Prometo continuar tu legado"

"No sé cómo se acepta que el niño con el que compartías juegos, peleas, sueños y secretos… ahora vive en otro lugar. Fuiste mucho más que mi hermano. Fuiste mi compañero, mi mejor amigo, mi espejo, mi apoyo silencioso. El que me entendía sin hablar. El que me enseñó, sin querer, lo que significa ser valiente".

Xavi recuerda la fortaleza de su hermano en los momentos más duros, cuando la vida le lanzó un órdago imposible al que se enfrentó hasta el último minuto. "Me quedo con tu risa, con tu fuerza, con tu manera de mirar la vida incluso cuando la vida apretaba. Me quedo con todo lo que construimos juntos. Y con la certeza de que lo nuestro no termina aquí".

Y no solo eso. Xavi promete continuar el legado de su hermano: "Te prometo cuidar de los nuestros. Te prometo vivir con la intensidad que tú me enseñaste. Gracias por tanto, hermano. Nos volveremos a ver".