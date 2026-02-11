Lidia González 11 FEB 2026 - 15:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre su relación con Facundo González tras recordar su complicado pasado amoroso

Oriana Marzoli y Facundo González hablan sobre sus planes de mudarse juntos

Compartir







Con San Valentín a la vuelta de la esquina, Oriana Marzoli lo tiene claro: está muy enamorada. Pese a todas las dudas que surgen alrededor de su relación y las constantes preguntas sobre su noviazgo, la influencer ha querido ser muy tajante. Por ello, después de confesar cuál es el accesorio más caro de su colección, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, se declara como nunca a Facundo González. Muy emocionada, le manda un mensaje. ¡No te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Desde que comenzase su romance con el influencer, la creadora de contenido ha tenido que hacer frente a muchos comentarios. Por este motivo, la que fuera concursante de ‘Superviviente’ tuvo que hablar sobre su futuro con él tras separarse. Ahora, Oriana ha querido ser muy honesta con sus sentimientos y confesar todo lo que está viviendo en este momento: “Tengo una relación estable que me hacía falta”.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli actualiza su estado de salud y comparte su diagnóstico tras acudir a urgencias

La venezolana lo ha pasado muy mal con su historial amoroso y ahora ha conseguido estar en un gran momento personal que no ha dudado en compartir. La influencer tiene muchas esperanzas puestas en este vínculo y no ha dudado en decirlo alto y claro: “Espero que sea la última pareja en mi vida”.

Capítulo completo: Oriana Marzoli confiesa si tendría una relación abierta con Facu

PUEDE INTERESARTE Luis Mateucci y Facundo González confiesan lo que no soportan de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ha querido dar su sincera opinión sobre un tema que está a la orden del día y no ha tenido reparos al hablar sin censura. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ confiesa si tendría una relación abierta con Facundo González y desvela lo que realmente piensa al respecto. “Quiero ese tipo de amor”, asegura.

Oriana Marzoli se sienta frente a las cámaras de mtmad, una vez más, para hablar sobre el amor y el bonito momento que atraviesa. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre lo que piensa de San Valentín y cómo se encuentra su relación con Facundo González. Además, recuerda una de sus relaciones pasadas más importantes y se sincera sobre cómo ha vivido el amor a lo largo de los años. ¡Dale al play y no te pierdas nada!