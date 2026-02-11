La artista catalana estrena este miércoles, 11 de febrero, el videoclip de la 12ª canción de su álbum 'Lux'

Este miércoles, 11 de febrero, Rosalía estrena el esperado videoclip de 'Sauvignon Blanc', una de las canciones de 'Lux' que, antes incluso de ver la luz, ya venía acompañada de polémica. Y es que la artista se vio obligada a regrabar el tema por completo tras la intervención del dúo francés Justice.

Todo comenzó cuando trascendió que la banda, responsable de buena parte de la producción de la canción, señaló un "problema de pronunciación" en la versión inicial.

El título hacía referencia al popular vino blanco de origen francés, pero en la primera grabación, Rosalía habría optado por una pronunciación que no respetaba la fonética francesa.

Tal y como confesó la propia intérprete de 'Berghain', Justice consideraba que, tratándose de una palabra tan asociada a la cultura francesa, resultaba importante mantener la pronunciación correcta.

"Me dijeron: 'Oye, ¿tú sabías que 'sauvignon blanc' se dice 'sauvignon blanc' y no 'sauvignon blanC?', contaba la compositora catalana en una entrevista con 'Billboard'. "Y les dije: 'Pues no lo sabía hijo mío, muchas gracias'". Así que decidió grabarlo de nuevo.

Rosalía, conocida por su perfeccionismo, decidió finalmente regrabar la canción. No se trató solo de cambiar esas dos palabras, sino que la nueva toma implicó rehacer varias pistas para que fluyera de forma natural dentro del ritmo.

Según confesó, "eso pasó durante todo el proyecto". "Gracias a Dios he tenido gente que me ha ayudado a darme cuenta de que no estaba pronunciando cosas bien, y he tenido que regrabar mucho y corregir mucho, pero valió la pena".

Rosalía le dedica la 12ª canción del álbum a este vino, el cual reveló en un directo de Instagram que es su favorito. "Es el único que yo he probado que me ha gustado. Me lo enseñó Pharrell Williams, que sabe un montón de todo lo bueno y me recomendó este vino que se llama Sancerre y que está buenísimo".

"Yo beberé Sauvignon Blanc a tu lado, mi futuro será dorado, ya no tengo miedo del pasado, en el fondo se hundió", es uno de los versos que canta en el tema que compone 'Lux', disco que ha venido acompañado de una ambiciosa gira.

El tour comenzará el próximo 16 de marzo en Lyon, Francia, y recorrerá parte de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. En España, actuará en el Movistar Arena de Madrid del 30 de marzo al 4 de abril, y en el Palau Sant Jordi en Barcelona del 13 al 18 de abril.