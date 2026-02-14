Lidia González 14 FEB 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan cómo afecta la distancia en su relación

Manu Vulcán destapa los feos que María José Galera tuvo con él durante su relación con Laura

Alba García y Manu Vulcán llegan al plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles sobre su vida, después de la sorpresa que se llevaron todos sus seguidores al confirmar que estaban juntos. Por este motivo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y el exconcursante de ‘Gran Hermano’ se sinceran sobre el duro momento que ha vivido su relación. A pesar de estar muy enamorados, la distancia ha provocado algunas situaciones complicadas que han contado en el videopodcast. ¡Descubre todos los detalles, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

“Esta época ha sido un poco dura”, asegura la creadora de contenido al explicar lo que han vivido recientemente, después de felicitar a Álvaro y Mayeli por su paternidad. Tanto ha sido este momento, que la pareja ha estado sin verse casi 40 días, algo que ha pesado mucho entre ellos. Por ello, se abren en canal y confiesan si tienen planes de irse a vivir juntos.

