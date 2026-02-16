Lidia González 16 FEB 2026 - 18:02h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su último encuentro con Alba Rodríguez

Gerard Arias ha querido ser muy claro respecto a todo lo que ha estado pasando y se ha sentado frente a las cámaras para contar toda la verdad. Por este motivo, después de estallar contra su expareja y desvelar lo que ha pasado en su relación, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa las recaídas que ha tenido con Alba Rodríguez. El influencer habla sin tapujos sobre todo lo que ha pasado entre ellos. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

El que fuera concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' está cansado de callar y ha decidido romper su silencio para explicar lo que ha estado viviendo. Tras aclarar su relación con Maica Benedicto, el creador de contenido ha hablado claro sobre la relación que mantiene con su expareja. El influencer se ha mostrado muy sincero y confiesa cuándo ha sido su último encuentro con Alba Rodríguez.

Programa completo: Gerard Arias confiesa si le fue infiel a Alba Rodríguez

Gerard Arias está cansado de todo lo que se ha contado sobre él y ha dado un golpe sobre la mesa para contar su versión de la historia. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' confiesa si le fue infiel a Alba Rodríguez y cuenta todos los detalles sobre lo que pasó entre ellos. "No veo normal que siga haciéndose la víctima", asegura tajantemente.

Gerard Arias se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar de un tema muy delicado para él y pronunciarse, por fin, sobre todo lo que su expareja ha estado diciendo sobre él. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa las recaídas que ha tenido con Alba Rodríguez y desvela el último episodio de celos que ha tenido que vivir con ella recientemente. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!