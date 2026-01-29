Ana Carrillo 29 ENE 2026 - 14:18h.

Gerard Arias se ha pronunciado sobre las explicaciones de Gilbert sobre su situación con Helena

Rodri rompe su silencio tras destaparse el vínculo entre Gilbert y Helena: "Que sigan con el circo"

El primer programa de 'Tentaciones Privé', videopodcast presentado por Marta Peñate, ya está disponible en Mediaset Infinity. Sus primeros invitados han sido Gilbert y Claudia Chacón, que han protagonizado una gran bronca en plató: él la ha acusado a ella de haber estado con Rodri y ella a él de tener un affaire con Helena Arauz. Un presunto intercambio de parejas sobre el que los dos han dado su versión ante la sorpresa de la presentadora.

Gerard Arias, que fue el tentador favorito de Claudia en Villa Playa, ha visto el programa con Rodri López, ex de Helena y así lo ha mostrado en un story de Instagram, en el que ha aprovechado para demostrarle su apoyo al madrileño, que unas horas antes había roto su silencio en Instagram y había calificado de "circo" las publicaciones en TikTok de Gilbert y Helena juntos.

"Veo surrealista toda la situación", ha comentado Gerard, que ha añadido que quiere dar su opinión de forma más extensa pero que le parecía importante hacer este apunte al verse en fotos del primer programa, ya que se han proyectado unas imágenes suyas junto a Rodri cuando en el programa se ha destacado que el ex de Helena se despidió de 'La isla de las tentaciones 9' con un post en Instagram en el que no incluyó ninguna foto con Gilbert.