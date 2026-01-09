Este 9 de enero, la esposa del príncipe Guillermo celebra 44 años de vida, y lo hace con un vídeo en el que reflexiona sobre su salud

El primer cumpleaños de Kate Middleton sin cáncer: cómo lo celebrará y los regalos que recibirá

Este viernes 9 de enero, Kate Middleton celebra su 44º cumpleaños, el primero sin cáncer, y por ello, ha compartido un emotivo vídeo a través de sus cuentas oficiales de las redes sociales para sincerarse sobre cómo ha sido el proceso con la enfermedad.

En esta última entrega de su serie de videos de 'Madre Naturaleza', Winter, ha contado con la voz en off de la esposa del príncipe Guillermo, y muestra imágenes de la princesa de Gales recorriendo los campos de Berkshire, cerca de su casa en Windsor.

"Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene la capacidad de traernos tranquilidad, paciencia y reflexión silenciosa. Donde el arroyo se ralentiza lo suficiente como para que podamos ver nuestro propio reflejo. Para descubrir lo más profundo de nosotros mismos junto con los susurros y el latido de todos los seres vivos", comienza la nuera del rey Carlos III.

Es entonces cuando Middleton ha reflexionado sobre su estado de salud. "Me encuentro meditando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Porque los ríos que fluyen dentro de nosotros lo hacen con facilidad. Los miedos se desvanecen. Limpian y purifican. Hacemos las paces con nuestras lágrimas y descubrimos lo que significa estar vivos, estar viva", ha pronunciado.

Finalmente, recalca la importancia de "estar en armonía con la naturaleza, una maestra silenciosa y una voz suave que nos guía en la memoria y nos ayuda a sanar".

En el 'post' también ha escrito: "La serie Madre Naturaleza ha sido una reflexión profundamente personal y creativa sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a sanar. Pero también es una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la sanación colectiva. Hay mucho que podemos aprender de la madre naturaleza, mientras buscamos construir un mundo más feliz y saludable. C".

El cáncer de Kate Middleton

Fue en marzo de 2024 cuando la princesa anunció que le habían diagnosticado cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia "preventiva". Lo hizo a través de un vídeo grabado en Windsor, en el que revelaba que la noticia había sido un "gran shock" y que ella y el príncipe Guillermo estaban haciendo "todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien" de su familia.

En septiembre de ese mismo año, Middleton confesó que había puesto fin al tratamiento, y no fue hasta enero de 2025 cuando llegó la gran noticia: su cáncer estaba en remisión.

Desde entonces, la futura reina de Reino Unido ha ido, poco a poco, regresando a la esfera pública, retomando sus deberes institucionales y participando en diversos actos clave para la monarquía británica.

La última vez que se ha dejado ver públicamente fue este pasado jueves 8 de enero, cuando los príncipes de Gales acudieron al hospital Charing Cross, en Londres, para charlar con algunos pacientes y trabajadores del centro.