Miguel Salazar Madrid, 16 FEB 2026 - 18:13h.

'El tiempo justo' accede en exclusiva al atestado de la Guardia Civil en torno al crimen del menor de 13 años

La madre de Álex, el menor de 13 años asesinado en Sueca, rompe su silencio desconsolada: "Para mí, estaba todo organizado"

El atestado de la Guardia Civil en torno al crimen de Álex, el menor de 13 años asesinado en Sueca por el padre de un amigo, deja inquietantes incógnitas sobre la investigación. 'El tiempo justo' ha podido acceder a él, con imágenes nunca vistas que arrojan algo de luz aunque hacen imposible la versión del asesino confeso, Juan Francisco M.

Una fotografía tomada instantes después de que el autor del crimen se entregase ante un cuartel de la Guardia Civil deja entrever la falta de rasgos propios de una persona que acaba de acabar con la vida de una persona. "No aparece en su parte frontal de la camisa ni una sola mancha de sangre", describe el periodista Alfonso Egea en el programa de Telecinco. Solamente sin la chaqueta aparecen unas "salpicaduras" que también se ven "en las zapatillas de deporte", pero la violencia que empleó con el pequeño Álex no parece del todo "convincente".

Pero hay más detalles. En el atestado vemos también un croquis sobre la distribución de la casa en la que ocurren los hechos. Fue en el baño donde acabó con Álex, aunque la hora exacta a la que tiene lugar el crimen queda todavía en el aire, con doce minutos que no dan credibilidad a la versión del asesino.

La cronología arroja incógnitas sobre la versión del asesino

Hay dos mensajes que explican este escenario. Álex le dice a su madre a las 17:25 horas que volvería a casa a las 21:00 horas de aquella fecha tan señalada para ella y el resto de familiares. Pero a las 18:05, el amigo de Álex le invita a otro menor a su casa a jugar como había hecho con la víctima.

'Quieres quedar conmigo y con Alex', le pregunta. Juan Francicsco M. aparece en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca a las 18:17 horas. ¿Fue en esos doce minutos cuando ocurrió todo?

Su hijo fue llevado a la cocina en este intervalo de tiempo. Allí le habló de su madre, y después recogió las cosas para llevarle a casa de sus abuelos. Lo que arroja esta cuestión es si es demasiado poco tiempo para todas las confesiones que hace el asesino ante los agentes.