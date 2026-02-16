Rivera y Gorro han sido captados en el aeropuerto de Madrid tras su viaje a Emiratos Árabes, momento en el que saltó la noticia de su noviazgo

Cayetano Rivera, antes de su declaración en el juicio tras su accidente de tráfico: "Solo ha sido una rotonda, nada más"

Compartir







Tras más de una semana de rumores sobre su relación sentimental, ha visto la luz la foto definitiva que lo confirma. Cayetano Rivera y Tamara Gorro han sido pillados en el aeropuerto de Madrid tras su viaje a Dubái.

Fue cuando ambos se encontraban de vacaciones en la ciudad de Emiratos Árabes cuando salió a la luz su noviazgo. La propia influencer ya había desvelado a su entorno más cercano los detalles de su romance, aunque sin poner etiquetas al momento en el que se encontraban. Sin embargo, no había ninguna imagen que lo probara. Hasta ahora.

Ha sido el periodista Javi Hoyos quien ha publicado la primera captura de ellos juntos en sus redes sociales, después de que un seguidor suyo se la enviara, sorprendiendo así a la pareja en Barajas mientras recogía las maletas.

En la instantánea se puede ver a la creadora de contenido luciendo una gorra, intentando pasar desapercibida, moño y ropa holgada, mientras que el torero viste una camiseta blanca de manga larga remangada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pese a que la imagen no es la más nítida de todas, se descifra fácilmente a ambos, además, Gorro compartía unas historias en su cuenta de Instagram en lo que parece ser una sala de aeropuerto con la misma ropa que en la fotografía. "Se acabó el viaje que sabéis que yo siempre hago por mi cumple, y lo primero que quiero deciros es gracias, porque habéis comprendido esta desconexión", explicaba este pasado domingo, 15 de febrero, a sus 'followers'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Hay veces que alejarse un poco de la realidad aporta paz mental, y eso es lo que he buscado, pero como siempre he hecho, y seguiré haciendo, si alguien tiene que saber de mí algo, los primeros sois vosotros", añadía.

Desde el programa '¡Vaya fama!', la periodista Almudena del Pozo revelaba que, ahora, quieren darle "normalidad" a su relación, pero que, cuando salió la noticia, ella se "agobió muchísimo" porque había gente "muy importante para ella a la que no le había contado nada, simplemente les había contado que estaba ilusionada con una persona, pero no había contado más datos. Una vez que ha pasado todo esto, una vez ha pasado esta semana, una vez que han pasado ellos de vacaciones, disfrutando, está la cosa mucho más tranquila. Su cabeza, sobre todo".

De este modo, se trata de la primera pareja que se le conoce a Gorro desde que se separó de Ezequiel Garay en diciembre de 2022 tras 12 años de relación y dos hijos en común.

Cayetano, por su parte, también puso fin a su matrimonio con Eva González ese mismo año tras siete años como marido y mujer, más de una década juntos y un hijo en común. Tal y como aseveraron entonces, su ruptura llegaba motivada a causa de una "profunda crisis" que desgastó por completo su relación sentimental.