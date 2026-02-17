Rocío Molina 17 FEB 2026 - 12:39h.

La presentadora comparte una actualización del estado de salud de su hija y habla de sus planes de ampliar la familia

Jaime Astrain comunica el ingreso hospitalario de su hija en común con Lidia Torrent: “Tristeza, impotencia y vulnerabilidad”

Lidia Torrent ha contestado a los medios en los Premios Iris 2026 y ha compartido una actualización sobre el estado de salud de su hija de 3 años tras su ingreso hospitalario. La que fuera presentadora de 'First Dates' y su marido Jaime Astrain vivieron un golpe de realidad a finales del pasado mes de enero cuando su pequeña Elsa terminó en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La modelo e hija de Elsa Anka y el exfutbolista reconocieron que pasaron días de mucha angustia al dar a conocer lo que estaban pasando con la imagen desde el hospital en la que se veía la manita de la niña y junto a ella, la de la influencer y la de él. Una situación que recolocó prioridades y que les hizo ver lo realmente importante, tal como ellos mismo confesaron.

"Vives en piloto automático, en tu mundo pensando en tus objetivos, sueños, proyectos…hasta que la vida te para los pies y te enseña, sin pedirlo, la mayor lección de vida", escribía Jaime Astrain cuando aún seguían en el hospital. De ahí que ahora la presentadora haya querido tranquilizar a sus seguidores y contado cómo se encuentra su hija tras este episodio.

Lidia Torrent asegura que su "peque está genial" aunque es cierto que se llevaron "un buen susto a principios de año", pero en la actualidad Elsa está bien y que están disfrutándola mucho con las ocurrencias que tiene a sus 3 años. "La verdad es que es nuestro primer susto, o sea que espero que no suceda ninguno más, espero que no sea como un habitual", ha declarado la influencer.

Lidia Torrent y Jaime Astrain: sus planes de ampliar familia

La que fuera presentadora de 'First Dates' ha explicado que la llegada de su hija les ha transformado por completo a ella y a su pareja Jaime Astrain y que es de lo más especial el vínculo que tiene la pequeña con su abuela. Ambos están en un momento muy bueno a nivel personal y profesional y no descartan la idea de ampliar la familia.

"Por desear sí, ya lo sabéis que siempre lo he dicho, desear lo deseamos, pero bueno, hay que encontrar el momento que la logística de nuestras vidas y caminos cuadre un poco todo, aunque no sea el momento perfecto porque no existe, pero que cuadre un poquito más todo", ha explicado la modelo acerca de su idea de darle un hermanito a la pequeña Elsa.