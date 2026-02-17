El "planazo" con el que Rodri Fuertes sorprende a Hugo, hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto

Rocío Molina 17 FEB 2026 - 08:03h.

El exconcursante de 'GH' se vuelca con Hugo, hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto, con un plan especial y diferente

Marta Castro y Rodri Fuertes afrontan un cambio inesperado en la recta final de su embarazo: "Hay que adaptarse"

Compartir







Rodri Fuertes ha demostrado que es muy niñero y que tiene mucho feeling con Hugo, hijo de Marta Castro en común con Fonsi Nieto. El exconcursante de 'Gran Hermano' ha organizado un original plan en el que ha disfrutado de su gran pasión junto al pequeño de cinco años.

PUEDE INTERESARTE Rodri Fuertes y Marta Castro enseñan la cara de su hija tras la revisión de la semana 26 de embarazo

La influencer de 41 años advertía del cambio importante que se les venía encima en la recta final de su embarazo. Una situación que ha generado mucho estrés a la exconcursante de 'GH DÚO' al encontrarse en 28 semana. Muy diferente ha sido la reacción y cómo Rodri Fuertes se ha tomado este imprevisto.

El ex de Adara Molinero no ha interrumpido sus planes y ha vivido junto a Hugo una jornada inolvidable. Ambos, como declarados madridistas han hecho el Tour Bernabéu y han experimentado en persona la nueva y original actividad interactiva que se puede hacer en estas instalaciones.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Preparando la visita del martes a Lisboa...", ha escrito Rodri Fuertes junto a una imagen en la que se le ve a él y al pequeño Hugo sentados en el banquillo a la espera del partido de la Champions League que enfrentará al Real Madrid contra el Benfica y que tanto espera el exconcursante de 'GH'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una jornada que no solo ha disfrutado el pequeño que iba vestido con la camiseta del dorsal 5, el de Jude Bellingham, sino también el propio Rodri Fuertes. Más allá de recorrer pasillos llenos de trofeos, de poder sentarse en el banquillo o acudir a la sala de prensa, el novio de Marta Castro y Hugo han podido probar la experiencia interactiva RM Games.

Esto es una novedad, una de las grandes atracciones del tour y algo que ha impresionado mucho al hijo de Marta Castro que no ha dudado en posar junto a un holograma hiperrealista de Thibaut Courtois, portero del equipo merengue. Una imagen que ha compartido a través de sus historias de Instagram Rodri Fuertes, de este gran momentazo.

Una salida en la que no solo han disfrutado de este plan exclusivo para ellos, de su pasión madridista y por el fútbol, sino que han demostrado el vínculo sano que tienen y que llena de tanta felicidad y orgullo a Marta Castro a la espera de la llegada de su segundo hijo.