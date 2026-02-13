Rocío Molina 13 FEB 2026 - 10:03h.

La influencer, embarazada de siete meses, y el exconcursante de 'GH' anuncian un cambio importante antes de la llegada de su bebé

Marta Castro, embarazada de siete meses, recibe una inesperada noticia en el ginecólogo

A tan solo dos meses de ver la cara a su bebé, Marta Castro y Rodri Fuertes se han llevado una inesperada noticia que han comunicado a sus seguidores. La influencer y el exconcursante de 'Gran Hermano' están viviendo un momento muy dulce en su relación, pero ahora tienen por delante un nuevo reto con el que no contaban. La que fuera pareja de Fonsi Nieto, que está embarazada de siete meses, ha explicado el importante imprevisto que supone para ellos un gran cambio de planes.

Marta Castro y el exnovio de Adara Molinero están en una nube desde que anunciasen la noticia de su embarazo y, más aún, cuando conocieron que el bebé que esperan es una niña. La pareja ha asistido con ilusión a cada novedad y ha compartido con más emoción todavía muchos de esos momentos con sus seguidores. Y, no ha sido distinto con el cambio inesperado que les ha llegado ahora justo cuando la creadora de contenido cumple 31 semanas y le quedan 9 para dar a luz.

La que fuera también concursante de 'GH DÚO' ha explicado con detalle el imprevisto que a ella le ha alterado y le ha provocado una calentura. Una noticia que le ha llegado de forma repentina y que está tratando de encajar de forma positiva, aunque esté en un momento vulnerable por su avanzado estado de gestación. "Hay que adaptarse", ha dicho a modo de resignación para trata de consolarse cuando se ha enterado y lo ha compartido a través de sus historias de Instagram.

Pese a que la pareja había hecho una renovación de su salón en previsión a que los primeros meses con su bebé los pasarían en la casa en la que están viviendo ahora, el escenario ha cambiado para ellos. "Nosotros nos pretendíamos mudar el 1 de julio, hacer reforma porque tenemos que hacer reforma y en septiembre entrar a vivir en la casa", ha contado Marta Castro del plan que ellos tenían y que de manera drástica ha cambiado.

"¿Qué ha pasado? Pues que las cosas vienen como son y si vienen así serán por algo. Así que hay que adaptarse", ha recalcado la influencer contando la nueva fecha para dar este paso que tanto le ha alterado. "Nos mudamos el 1 de marzo. No nos da tiempo a hacer reforma porque obviamente nace la bebé", ha reconocido renunciando a lo que era su deseo y tratando de relativizar este cambio. "No pasa nada. Vamos a fluir con todo", ha admitido acerca de este gran salto del que irán dando más detalles poco a poco.