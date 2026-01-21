Rodri Fuertes toma una decisión por salud y pide consejo

Natalia Sette 21 ENE 2026 - 19:25h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' cuenta que se ha estado informando sobre un tema que le preocupa y pide consejo

Rodri Fuertes toma una decisión por salud y pide consejos. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, más consciente que nunca de su bienestar desde que se enteró que iba a ser padre, ha estado investigando sobre un tema que lo tiene bastante preocupado. Ahora, comparte su decisión con todos sus seguidores.

Al exnovio de Adara Molinero le gusta estar siempre informado sobre todo aquello que puede perjudicar a su salud, y más después de enterarse de que será papá junto a Marta Castro. No es la primera vez que se interesa por estos temas, hubo un momento de su vida en el que estuvo bastante preocupado también por la radiación y le puso una pegatina al teléfono para prevenirlo. Esta vez, el influencer ha estado leyendo sobre la radiación que emiten los cascos Bluetooth y ha tomado una tajante decisión.

“Voy a ir disminuyendo el uso de cascos/bluetooth por los de cable ¿Alguien ha leído sobre ello?”, ha puesto a través de sus ‘stories’ de Instagram. Rodri ha comprado ya los cascos con cable, adaptados a su Iphone, para poder utilizarlos desde que le lleguen. Tras preguntar sobre el tema, una seguidora le ha dado su testimonio.

“Precisamente ayer lo hablaba con mi hermana que sufre de migrañas terribles y la neuróloga le recomendó no usar cascos y en caso de hacerlo (porque además oye regular) siempre los clásicos cable y chimpun”, le ha comentado la chica. Una declaración que sin duda reafirma los pensamientos del influencer. “A esto me refería aunque tengo que leer sobre ello”, ha puesto justo debajo del comentario de la seguidora.

Además, ha compartido uno de los tantos videos que le aparecen en sus redes sociales dónde se demostraría que la radiofrecuencia aumenta cerca de dispositivos con Bluetooth.

¿Qué dicen los expertos al respecto?

Aunque hay una corriente de pensamiento que asegura que la radiofrecuencia del Bluetooth de los dispositivos como auriculares es perjudicial para la salud, diversos estudios científicos han demostrado lo contrario. Según GAES, los científicos afirman que la potencia utilizada por la tecnología Bluetooth es demasiado baja para dañar los tejidos biológicos de las personas que se sometan a ella.

Se trata de radiaciones no ionizantes, lo que supone que no puedan dañar el organismo expuesto. La conclusión a la que han llegado tras décadas de estudios es que no se muestran evidencias de efectos dañinos en los niveles de exposición en los que se encuentran las personas que utilizan cascos. Un estudio publicado en la revista científica ‘Bioelectromagnetics’ midió la exposición en casas que poseían diversos dispositivos conectados. El resultado fue que, incluso aunque se utilicen todos los días, los niveles de exposición se mantienen muy por debajo del límite de seguridad.

No obstante, al igual que ha hecho Rodri Fuertes, siempre está bien estar informado sobre temas que te interesen. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha llegado a su propia conclusión y es que es mejor prevenir que curar. Es por ello que ha tomado cartas en el asunto y se ha comprado inmediatamente unos cascos con cables para reducir la utilización de Bluetooth.