La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta cómo está su perrita Maggie tras pasar por quirófano y habla de lo que supone su pérdida

El motivo por el que Claudia Martínez ha roto a llorar durante su último viaje

Claudia Martínez está viviendo una de las semanas más duras de su vida. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido actualizar a sus seguidores sobre el estado de salud de su perra tras someterse a una biopsia por un bulto maligno. Desde que anunció que su paso por quirófano era inminente , la influencer ha tenido un miedo atroz a perderla.

Un día antes de la operación, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ tenía previsto coger un tren que la llevara de Madrid a Barcelona para estar con su ‘bebé’ en un día tan delicado e importante. Sin embargo, debido a retrasos y alertas, la influencer no pudo subirse al tren. “Me vuelvo a casa. Estoy muy triste. He hecho lo que he podido pero con el retraso de la salida y el retraso del viaje iba a llegar literalmente de madrugada a Barcelona”, decía en un comunicado a través de sus ‘stories’.

El sentimiento de no poder estar al lado de Maggie le terminó pasando factura. “Yo solo pido que por favor Maggie mañana se despierte después de la operación porque si no no me lo perdonaré en la vida”, escribía muy angustiada.

El día de la operación sus nervios eran incontrolables, la influencer no pudo relajarse hasta que recibió la llamada de su padrastro. “Buenas noticias, acaba de llamarme Xavy. Está despierta y está en casa”, contaba aliviada. La creadora de contenido, sabiendo que sus seguidores estaban también preocupados, ha ido compartiendo fotos de la evolución de su perrita.

“Soy un mar de lágrimas. Preocupada porque el bulto es malo al 99% pero muy feliz por lo campeona que es”, ponía en una captura de pantalla de una videollamada en la que se le ve muy emocionada. “Si ella supiera que me quitaría años de vida para dárselos a ella…”, ponía también en la imagen.

Sin lugar a duda, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ tiene un vínculo muy especial con su perra y estar lejos de ella estos días ha hecho que esté más triste de lo normal. Según ha ido contando, su mascota se encuentra ya mucho mejor y ha podido comer y salir a caminar a pesar de la enorme herida que le ha dejado la operación.

Claudia Martínez se sincera sobre lo que supone para ella perder a su perrita

Más allá de las actualizaciones del estado de salud, Claudia ha querido reflexionar sobre el miedo que arrastra desde hace años. “Estoy recibiendo algunos mensajes de que tengo que ir haciéndome a la idea porque es mayor y no va a tardar en irse”, ha contado en sus ‘stories’.

Sin embargo, al contrario de lo que puedan pensar, asegura que lleva tiempo intentando prepararse mentalmente: “Llevo 3 años intentando prepararme. Mi anterior perrito (golden también) falleció a los 10 años y a partir de cumplir Maggie los 10 empecé la cuenta atrás”. La exconcursante de ‘Supervivientes’ sufrió mucho con esta pérdida porque fue “de la noche a la mañana”.

“Así que, desde que Maggie cumplió los 10, cada día que está aquí para mí es un regalo que nos está dando. Y honestamente, da igual lo mucho que me pueda hacer a la idea, nunca estaré preparada para decirle adiós”, ha terminado diciendo. Por mucho que intente hacerse a la idea de que su perrita no la acompañará muchos años más, Claudia no se imagina una vida sin ella, pues lleva a su lado desde que tiene 13 años.