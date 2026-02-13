Equipo Outdoor 13 FEB 2026 - 12:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con su comunidad dos opciones de look radicalmente opuestas para el día de San Valentín

El día más romántico del año ha llegado y Claudia Martínez ha compartido con sus seguidores cuáles van a ser sus apuestas de looks para pasar un San Valentín junto a su pareja Mario González. La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado dos opciones radicalmente opuestas que demuestran su versatilidad. Dos estilos perfectos para inspirar a quienes tengan una cita ese día y todavía no tengan claro qué ponerse.

La Elegancia en color fucsia

En su primera opción, la exconcursante de 'Supervivientes' ha optado por un estilo romántico y clásico. Se trata de un un vestido largo de punto en un llamativo color fucsia. Es una pieza que abraza la silueta del cuerpo a la perfección, con manga larga y cuello cerrado por delante, pero con una sorpresa que ha dejado a todos enamorados, un escote largo en la espalda.

Esta es la elección ideal para una cena romántica donde la elegancia sea la protagonista. El tono fucsia, es perfecto para el día de San Valentín, y en su caso resalta al máximo su bronceado tras su viaje por el Sudeste Asiático y su melena oscura.

Total black de encaje y transparencias

Y para las más atrevidas, la creadora de contenido apuesta por algo más explosivo. Se trata de un ‘total black look’ compuesto por un body de lencería y unos pantalones de encaje completamente transparentes y tendencia este año.

Con este conjunto, la influencer apuesta por los detalles florales y ese efecto de 'segunda piel' que tanto se lleva. Es un outfit con mucha fuerza, perfecto si tienes una fiesta o una ocasión especial donde quieras dejar a todos sin palabras.

Claudia Martínez ya está más que preparada para este día tan romántico y quiere que sus seguidoras también lo estén. Por eso, ha compartido este vídeo en Instagram para que todas puedan inspirarse en ella y elegir el look que mejor encaje con su estilo.