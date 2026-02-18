Estela Grande genera un debate tras pincharse bótox en plena lactancia de sus hijos: la opinión de los expertos
La modelo y exconcursante de 'GH VIP' se ha pinchado bótox mientras está dando el pecho a sus mellizos, generando opiniones contrarias
Qué es la mastitis: síntomas y riesgos del problema por el que Estela Grande ha acabado en urgencias
Estela Grande ha generado un gran debate al pincharse bótox en plena lactancia de sus hijos. La modelo de 31 años, exconcursante de 'GH VIP', dio a luz a sus mellizos hace cuatro semanas. Tiempo en el que se ha adaptado a su nueva realidad y que ha considerado más que suficiente para volver a pasarse por su clínica de estética de confianza para rellenar las arrugas que habían empezado a marcársele en estos meses.
La pareja de Juan Iglesias ha estado un ratito charlando con sus seguidores, a través de un preguntas y respuestas en su perfil de Instagram. Después de contar en stories que había ido a realizarse algunos retoquitos, ha habido quien le ha preguntado sobre los posibles riesgos de estos tratamientos estando en plena lactancia de sus mellizos.
Una visita a su clínica de estética de confianza que le ha supuesto separarse por primera vez de sus bebés. "Ha sido durante 1 hora y cuarto, exactamente, pero es por un motivo que me apetecía mucho y que sentía que empezaba a necesitar", ha señalado la madrileña, que ha compartido un vídeo en el que ha mostrado el proceso de estos retoques.
"He ido a pincharme un poquito de bótox. Yo tengo mucha arruga en la zona del ojo, en la pata de gallo, y me apetecía quitarla, así que... Si me vas a preguntar si duele, un poquito sí que escuece, pero merece la pena. Yo busco un resultado muy sutil porque me gusta un resultado muy natural y seguir teniendo movilidad en la frente", ha contado la modelo, que ha generado un gran debate al optar por estos tratamientos en plena lactancia.
Bótox y lactancia: la opinión de los expertos sobre los retoques de Estela Grande
Pero, ¿qué dicen los expertos sobre el bótox y la lactancia? Según la página web especializada, e-lactancia, que realiza recomendaciones y las categoriza por "compatible, compatibilidad probable, compatibilidad limitada e incompatible", basándose en la experiencia del equipo de profesionales de la salud de APILAM -Asociación para la Promoción e Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna-, el bótox estaría dentro de las "compatibilidad probable".
Tal y como apuntan los expertos de e-lactancia, es "bastante seguro" y los "efectos adversos son leves o poco probables", siendo "compatible en determinadas circunstancias". Pese a todo, indican que "el seguimiento es recomendado". Cuando le han preguntado a Estela Grande por la compatibilidad del bótox y la lactancia, ha comentado que "poder, se puede", pero que "no es médico" y que se debe preguntar "a los especialistas" y hacer siempre "lo que digan".
"Yo lo he hecho, pero no me quiero meter tampoco en ningún jaleo porque es algo muy personal y muy respetable... Tanto si decidís esperar como si decidís hacerlo. A mí me parece perfecto. Yo durante el embarazo no lo hice, pero ahora en la lactancia sí. Muy poquito, una chispita. Cuidado con los tiempos, pero por poder, se puede", ha señalado la modelo, exconcursante de 'GH VIP'.