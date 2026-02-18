Marina García cumple un sueño y adelanta que no es su casa con Jesús Sánchez

Natalia Sette 18 FEB 2026 - 17:42h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con todos sus seguidores una noticia que le hace especial ilusión

Marina García desvela una extraña secuela que le ha quedado tras quitarse los implantes mamarios

Compartir







Marina García comparte con todos sus seguidores una emocionante noticia. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cumple un sueño y adelanta que no es su casa con Jesús Sánchez, tema del que le preguntan constantemente a través de sus redes sociales desde que dijo que se arrepentía de su casa en Madrid .

Tras una semana movidita por las críticas que ha recibido en uno de sus últimos videos , la influencer ha podido compartir por fin una buena noticia con su comunidad. “La semana que viene voy a cumplir un sueño, literalmente UN SUEÑO”, ha comenzado diciendo en un ‘storie’ de Instagram en la que se la ve muy sonriente.

PUEDE INTERESARTE Marina García posa en lencería y muestra el resultado de su pecho tras quitarse los implantes mamarios

Transparente como siempre con su comunidad, la creadora de contenido ha adelantado que es “un sueño” en el que se va a dejar mucho dinero pero que aún así valdrá la pena. “Voy a dejarme pasta gansa y va a ser caótico, pero quiero vivirlo y disfrutarlo lo mas que pueda”, ha escrito emocionada. La exparticipante de ‘La última tentación’ deja claro que a pesar de todo, está dispuesta a seguir adelante.

Sin dar mucho más detalles del tema, los seguidores de la andaluza le han preguntado si tiene que ver con una futura casa con su pareja, Jesús Sánchez. “¿Puede ser casa?”, le ha escrito una usuario por mensaje directo de Instagram. Ella ha respondido sin rodeos y con un toque de humor: “Jajajajajaja nada que ver, pero vamos eso sí que me trae a mí por el camino de la amargura, cuesta más encontrar un terreno donde lo quiero que cualquier cosa del mundo” .

PUEDE INTERESARTE Marina García estalla contra todos aquellos que la comparan con Rocío Osorno

Canal de Whatsapp de Telecinco

La idea de cambiar de casa es algo que está presente en la pareja pero que conlleva mucho tiempo, pues quieren construirse un hogar desde cero y para ello deben encontrar primero el terreno perfecto. “Pero todo llega, todo”, ha puesto con esperanza. Cómo esto es algo que no va a resolverse en los próximos meses, la influencer ha decidido centrarse en otras cosas que le hacen la misma ilusión.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con el paso de los días, sus seguidores más fieles esperan que de más información de este sueño que está a punto de cumplir. Marina está muy unida a sus fans desde que saltó a la fama y por ello no dudan de que se terminarán enterando tarde o temprano de todos los detalles.