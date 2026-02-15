Marina García recibe un aluvión de críticas por subir un video en ropa interior

Natalia Sette 15 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' recibe muchos comentarios negativos por mostrarse en ropa interior

Marina García recibe de nuevo un aluvión de críticas por subir un video en ropa interior. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha visto envuelta en una oleada de comentarios negativos al que se ha enfrentado con contundencia. Acostumbrada a lidiar con estas situaciones , la influencer no ha podido quedarse callada.

La novia de Jesus Sánchez es conocida por subir, tanto a su Instagram como a su TikTok, videos mostrando sus ‘outfits’. Ha sido en uno de estos en los que ha aparecido en ropa interior mientras se pone unas medias. Pronto han llegado los primeros comentarios criticando esta acción. “No hace falta salir en tanga para enseñar un look...le quitas glamour”, le ha puesto una usuaria.

Esta opinión se repite bastante a lo largo de la sección de comentarios. “Hay necesidad de hacer un vídeo así ? Con tal de ganar un like o una visualización de lo que sois capaces de hacer eh , siempre he pensado que querías limpiar tu imagen pero la cabra siempre tira para el monte”, ha escrito otro internauta.

Los comentarios negativos le llueven a borbotones mientras muchos otros seguidores intentan defenderla. “Quiso ser elegante y terminó siendo vulgar”, ha dejado otra persona, a lo que mucha gente ha tachado precisamente de vulgar su comentario. “Cuántas monjas puritanas por aqui XD! Ese cuerpazo hay que enseñarlo bonita”, la ha defendido una seguidora.

Además, amigas de ella también han dejado un comentario para mostrarle su apoyo. “Di que sí tía, sólo faltaba matarse a sentadillas para no poder presumir”, le ha puesto Laura Casabela de ‘La isla de las tentaciones’. “Tocaya pásame la rutina de glúteo yaaaaaa”, le ha escrito Marina Ruiz, de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

La respuesta de Marina García a las críticas por enseñar su cuerpo

A pesar de que los comentarios positivos superan con creces los negativos, Marina no ha querido pasar la oportunidad de comentar de forma contundente a las críticas. “Hola personitas del siglo XXI. Pues miren, resulta que si, he enseñado mi culo, y mi cuerpo en ropa interior, y ¿sabéis lo peor? Que lo he hecho aposta”, ha escrito en un comunicado que ha hecho a través de sus ‘stories’ de Instagram.

La creadora de contenido no puede llegar a entender el revuelo que se ha montado por mostrarse unos segundos en ropa interior. “He enseñado mi culo queriendo, uau, por qué me gusta mi culo, por qué el culo es una parte del cuerpo maravillosa, y el mío me parece maravilloso”, ha declarado convencida.

La exparticipante de ‘La última tentación’ ha terminado con un mensaje bien claro: “Si lo veis mal, ay que pena más grande, el problema entonces no lo tengo yo, lo siento, el problema lo tenéis vosotros”