El actor y su esposa fallecían en febrero de 2025 en su domicilio de Nuevo México, y desde entonces, muchas preguntas han quedado sin respuesta oficial

Las imágenes de la casa de Gene Hackman y su mujer: llena de ratas y pastillas

Hace justo un año, Gene Hackman fallecía a los 95 años en su domicilio de Santa Fe, Nuevo México, y su muerte conmocionó a Hollywood y al mundo del entretenimiento por todos los enigmas que rodeaban su muerte.

El cadáver del legendario actor estadounidense no fue hallado hasta el 26 de febrero de 2025 junto al de su esposa, Betsy Arakawa, y al de su perro, después de que un trabajador de mantenimiento llamara a los servicios de emergencia.

El cuerpo de Arakawa presentaba signos de "descomposición" y "momificación" en las manos y los pies, y los restos de Hackman "mostraban signos evidentes de muerte, similares y coherentes" con los de su cónyuge, aseveraron las autoridades entonces.

La investigación reveló que la pareja vivía en condiciones deplorables: la casa estaba infestada de ratas, con nidos en varias estructuras de la propiedad, llena de pastillas, sin comida en el frigorífico y con excrementos de perro en el suelo. No contaban con servicio doméstico y llevaban una vida muy reservada, evitando el contacto con vecinos.

No fue hasta casi dos meses después cuando se conoció que el ganador de dos Oscar, que padecía alzhéimer, falleció debido a una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica severa, mientras que su mujer perdió la vida días antes que él a causa del hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores.

Desde entonces, muchas preguntas han quedado sin respuesta oficial, alimentando un aura de misterio sobre lo que ocurrió realmente, cómo gestionó su familia la situación y qué ha pasado con el vasto legado que dejó atrás.

La herencia

Quizá la parte más intrigante del legado de Hackman sea lo que ha ocurrido con su herencia, valorada en unos 80 millones de dólares.

Casi nueve meses después de su muerte, la casa de subastas Bonhams anunció la venta de más de 400 objetos procedentes del legado personal de Hackman bajo el título 'The Gene Hackman Collection: A Life in Art'. La serie de tres subastas -una presencial y dos online- reunía tanto obras por las que el actor pagó o conservó, entre ellas piezas de Milton Avery, Rodin, Kandinsky y Matisse, como pinturas originales realizadas por el propio Hackman. También sus guiones anotados, carteles, retratos y objetos de uso cotidiano.

Destacaba la pintura de Milton Avery, 'Figura en el embarcadero', que se vendió por 508.500 dólares. Otro de los objetos más costosos del repertorio de Hackman fue un cuadro de Richard Diebenkorn, vendido por 419.600 dólares.

Sobre el destino de su herencia, se sabe que el actor había redactado un testamento hace décadas en el que designaba a su esposa como única beneficiaria de todos sus bienes. Según las leyes de Estados Unidos, si el beneficiario de una herencia muere antes que el testador, ese legado suele revertir a los herederos forzosos -en este caso sus hijos- o a un fideicomiso, dependiendo de la estructura del patrimonio.

Parte del patrimonio inmobiliario estaba registrado solo a nombre de Arakawa. Su testamento incluía una cláusula de supervivencia de 90 días: si Hackman moría en ese plazo -como ocurrió-, sus bienes debían donarse a organizaciones benéficas.

El matrimonio no actualizó ese testamento durante décadas, y los tres hijos de Hackman, Christopher, Elizabeth y Leslie, no eran mencionados como beneficiarios directos en el documento, por lo que se desconocía quién heredaría sus bienes.

De acuerdo a medios como 'People', a pesar de no estar nombrados en el testamento, los hijos podrían tener derecho a reclamar el patrimonio como herederos legales según las leyes de sucesión, especialmente si el fideicomiso y los documentos del testamento no se ajustan tras la muerte de los únicos beneficiarios designados.

Asimismo, han señalado que pueden impugnar el testamento o hacer valer la sucesión legal para reclamar la parte que les correspondería, una batalla que podría prolongarse meses o incluso años, dependiendo de los fideicomisos y bienes.

Los hijos han argumento que su exclusión fue "involuntaria" según la normativa estatal. Además, Christopher Hackman contrató al abogado Andrew M. Katzenstein para intentar validar un testamento anterior donde sí figuraban como beneficiarios.

El proceso se complicó después de que algunos bancos reclamaran más de 100.000 dólares tras encontrarse con deudas en las tarjetas de crédito del matrimonio que superaban dicha cifra.

La abogada Julia Peters fue designada por el tribunal para administrar y proteger los activos del fideicomiso hasta que se dicte una resolución final.

Además, un tribunal de Nuevo México otorgó una orden de restricción temporal contra la divulgación de ciertos registros relacionados con la investigación después de que la letrada, representante del patrimonio de la pareja, instara al tribunal a sellar los expedientes del caso para proteger el derecho a la privacidad y la intimidad de la familia. De ahí que, hasta el momento, no se conozcan más detalles del caso.

Los hijos

Aunque Hackman tuvo tres hijos con su primera esposa, Fay Maltese, ninguno de ellos se ha pronunciado sobre la herencia ni sobre cuál era la relación con su padre en los días previos a su muerte.

Christopher Allen, el primogénito, tiene 65 años y es el único que trabajó en la industria del cine, aunque principalmente detrás de cámaras como operador y asistente de cámara en películas como 'Hoosiers', donde trabajó junto a su padre, y 'Made in U.S.A', así como en el documental 'Chris & Don: A Love Story'.

Sobre Elizabeth Jean y Leslie Anne Hackman, de 63 y 58 años respectivamente, apenas han salido a la luz detalles sobre sus vidas, manteniéndose completamente alejadas del foco mediático y aumentando así ese halo de misterio que rodea a la familia Hackman.

La venta de la mansión

Sobre la casa Santa Fe, ya ha sido vendida, tan solo 11 días después de salir al mercado por 6,25 millones de dólares. Sin embargo, se desconoce quién es el comprador y a quién se transfirieron los fondos de la venta.

Esto ha generado todavía más preguntas, ya que la propiedad formaba parte del patrimonio del actor. La ausencia de detalles ha aumentado la incógnita sobre quién decidió vender la mansión y sobre por qué no hay noticias concretas de las gestiones. Hasta ahora, no existe información disponible sobre estos movimientos inmobiliarios.