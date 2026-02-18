Patricia Martínez 18 FEB 2026 - 08:36h.

Tras más de 40 días de lluvias y alertas, la ruta de los baches recorre Galicia de norte a sur

El estado de muchas carreteras, otra de las grandes consecuencias del temporal: 34.000 kilómetros necesitan reparación

Compartir







Santiago de CompostelaDespués de más de 40 días de borrascas y alertas, en las carreteras gallegas se empiezan a notar y mucho, las consecuencias de tantas precipitaciones. No hay comarca gallega donde no haya quejas de conductores sobre baches, más o menos grandes o peligrosos que se han abierto en las vías, porque el asfalto tampoco puede más con las lluvias. De bache en bache, casi se puede trazar una ruta por toda Galicia de norte a sur, con centenares de agujeros y grietas en carreteras que desesperan a los conductores. Autovías, carreteras comarcales o calles en pleno centro de las ciudades, casi ninguna vía se libra de tener su bache. Las intensas lluvias han empeorado un problema, agravado en muchos casos por la falta de mantenimiento.

En A Coruña, las quejas se repiten en la AC-12 pero también en la avenida de Alfonso Molina o en la Tercera Ronda.

"Metes una rueda y ahí te quedas” cuenta un conductor acostumbrado ya a esquivar socavones, mientras otro avisa: “Si no sabes de los baches te dejas el coche y algo más”.

Otro ejemplo es la carretera DP-5813, a la salida del municipio de Sada, una carretera comarcal donde hay que esquivar decenas de agujeros y socavones para entrar y salir del pueblo. Los vecinos llevan semanas quejándose de su estado: “Nos sabemos los baches de memoria y los vamos esquivando” cuenta una de las vecinas.

En Santiago, algunas de últimos aparecidos con la lluvia se han podido reparar de manera urgente, pero el deterioro continúa mientras los nombres de las borrascas van pasando por los mapas de alertas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los ayuntamientos van “parcheando” como pueden, pero el mal tiempo tampoco ayuda a poder realizar obras de mejora de mayor envergadura. El Concello de Santiago acaba de anunciar que cuenta con un presupuesto de un millón de euros para reparar la red viaria municipal, y ya se han comprometido a invertir “todo lo presupuestado”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En Rianxo ya tienen su "Rúa dos Parches"

La ruta del bache pasa también por el Barbanza. En Ribeira, la avenida de Ferrol es una de las más transitadas, y acumula denuncias de vecinos, o la AC-311 de Noia. En Rianxo, visto el estado de alguna de las calles, han tirado de sarcasmo y han rebautizado una de las calles como “rúa dos Parches”, tal y como se puede ver en un cartel situado en la calle en la Rúa Carbaxal de Arriba, donde llevan meses quejándose del estadod e la vía de acceso a sus viviendas: "Constantemente aparecen nuevos baches y los van parcheando", cuentan los vecinos que ya no recuerdan qle tiempo que llevan con problemas en su calle.

En Lugo ya son “veteranos” en esto de los baches. La Asociación Xuntos por Lugo lleva muchos meses denunciando “el estado de abandono” de la N-540, la carretera nacional que une Ourense y Lugo. Hace unos días se manifestaron recorriendo la zona más afectada, y hasta acostándose sobre el asfalto, para que se apreciara bien el tamaño de las grietas. Uno de los tramos más complicados se encuentra en el entorno de la ciudad de Lugo, donde las heridas del asfalto ya han dejado más de un reventón de ruedas.

“Reclamamos al gobierno de España una solución para que todos los vecinos que necesita transitar por esta N-540 pueda hacerlo cont total seguridad y tranquilidad, y no con miedo”, reclama el presidente de Xuntos por Lugo, Alberto Rodríguez.

Retranca de norte a sur para esquivar los baches

En el sur, también hay quien ha tirado de retranca y en uno de los baches de una calle de Cangas, en Pontevedra, han optado por plantar un árbol, aprovechando el espacio.

Porque en esta ruta de grietas y agujeros no se salvan ni las carreteras nacionales, ni las autovías ni las pequeñas vías locales.

“En el camiño Pinal en el Meixoeiro, hay un agujero que cualquier día cae un coche por ahí y aparece en Groenlandia” denunciaba una vecina de Vigo en las redes sociales hace solo unos días.

Las administraciones locales, provinciales, autonómica y el gobierno central se reparten la gestión y también la responsabilidad del mantenimiento de las diferentes carreteras. Muchas de ellas han empeorado mucho su estado, con las lluvias, que ya estaban tocado.

Más de seis millones de euros para las carreteras de Ourense

Como ejemplo, la inversión del gobierno de España solo en la provincia de Ourense, donde destinará más de 6,5 millones de euros a la reparación y rehabilitación de infraestructuras viarias en la provincia, con actuaciones previstas en las carreteras N-120, N-525 y en la autovía A-52.

Pero muchas de las inversiones tardan en aprobarse, y mientras tanto, la ruta por las carreteras gallegas sigue siendo en muchas zonas una auténtica yinkana.