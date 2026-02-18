Rosario Matew muestra las secuelas físicas que arrastra tras su paso por ‘Supervivientes’

Natalia Sette 18 FEB 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela qué secuenlas le han quedado casi un año después de su paso por 'Supervivientes'

Rosario Matew explica cómo se ha abrasado la cara en casa para alertar a sus seguidores

Han pasado ya 10 meses desde que Rosario Matew regresó a España tras su paso por ‘Supervivientes’, pero su cuerpo todavía conserva recuerdos de aquella experiencia tan extrema . La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vuelto a mostrarse sin filtros con sus seguidores y enseña las secuelas físicas que aún arrastra del reality.

No es la primera vez que la influencer se sincera sobre las secuelas de su paso por Honduras . A través de sus redes sociales, la influencer ha compartido un ‘storie’ en el que se graba aplicándose una crema corporal y mostrando el estado actual de su piel. “Aún sigo teniendo marcas de ‘Supervivientes’”, ha puesto mientras enfoca sus piernas para que se puedan apreciar las marcas que todavía están visibles.

En el vídeo se pueden observar pequeñas marcas que recuerdan a golpes, rozaduras o picaduras, habituales durante la convivencia en Cayos Cochinos. Rosario deja claro que ha notado mejoría gracias a ser constante con la crema corporal que utiliza. Sin embargo, todavía no tiene la piel perfecta pues necesita tiempo para recuperarse tras una experiencia tan exigente.

Desde su regreso definitivo a la rutina, la novia de Stiven ha ido recuperando poco a poco sus hábitos de vida, el deporte y el cuidado personal. Sin embargo, la eliminación completa de las marcas es un proceso lento con el que se debe tener paciencia. Además, las secuelas le recuerdan que su paso por el reality fue real, intenso y muy exigente para su cuerpo, aunque su estancia en el programa no fuera especialmente larga.

Entre esto y los problemas de estómago también derivados de la dura experiencia, a Rosario se le hace muy complicado olvidar esta etapa de su vida. No es algo que desee de todar formas, pues su paso por Cayos Cochinos le enseñó a ser más fuerte, valiente y entregada. A pesar de que solo estuvo 24 día en el reality, 'Supervivientes' le cambió para siempre su forma de pensar y ver la vida y eso merece cualquier marca física que pueda quedarle.