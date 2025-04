Rosario Matew ha desvelado en un comunicado en vídeo por qué decidió abandonar 'Supervivientes 2025'

A muchos seguidores de Rosario Matew les sorprendió que decidiera abandonar de forma voluntaria 'Supervivientes 2025' porque habían visto en sus redes sociales lo ilusionada que estaba con su participación en el reality de Telecinco. Se especuló con la posibilidad de que hubiera tomado la decisión por volver a estar cerca de Stiven Iniesta, con el que se había reconciliado poco antes de irse a Honduras tras una sorprendente ruptura a comienzos de año.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', en su regreso a España, le aseguró a Sandra Barneda en 'Supervivientes: Conexión Honduras' que no había abandonado por amor, pero muchos de sus seguidores seguían sin comprenderla y la influencer ha decidido lanzar un comunicado en vídeo que ha difundido tanto en TikTok como en Instagram para aclarar el "verdadero motivo" de su abandono y su "situación sentimental".

"Creo que necesitáis este vídeo y yo también lo necesito, para explicarme y desahogarme", ha comenzado diciendo la joven de 26 años, que entiende que no se comprende su "historia" porque no se ha podido ver todo lo que ha vivido debido a que la duración de los programas es limitada y se recogen las tramas principales, en las que ella no estuvo involucrada.

"Hay una cosa que no me esperaba que me pasara. En noviembre de 2023 yo empecé a desarrollar una fobia social porque mi vida cambió mucho en 2022, cuando fue emitida mi edición de 'La isla de las tentaciones' y llevaba una vida de Hannah Montana. Al principio lo disfruté mucho, pero luego se me vino todo encima y en noviembre ya no podía más: me convertí en una ameba, antisocial, solo lloraba y me apetecía estar en mi cama, en muy poquito tiempo cogí ocho kilos, pero por suerte mejoré y en 2024 tuve muy bien año hasta que en 2025 todo el mundo sabe lo que pasó, que es que Stiven y yo lo dejamos", ha recordado la influencer.

Para ella, esa ruptura fue muy dolorosa porque no se esperaba que su novio tomase la decisión de separarse de ella, por eso cuando él quiso volver con ella antes de que se marchase a Honduras, ella se mostraba "reacia" a retomar la relación pese a que quería seguir viéndolo. Eso hizo que durante sus primeros días en los Cayos Cochinos ella expresase sus dudas acerca de volver con el murciano.

"Pero con el paso de los días me di cuenta de que quizá lo que Stiven decidió en enero [separarse de ella] nos hacía falta. Me habéis echado mucho en cara que en un debate le dije a Sandra Barneda que no iba a retomar nunca mi relación con Stiven. Le dije a Sandra que para qué me iba a leer un capítulo que ya me había leído pudiéndome leer capítulos nuevos, pero luego me di cuenta que estaba muy equivocada y que si Stiven y yo decidíamos retomar la relación no era para leer los capítulos pasados, sino para escribir capítulos nuevos", ha añadido Rosario, dejando claro que se dio cuenta en Honduras que quería ser novia de Stiven: "Ahora estamos juntos otra vez".

No obstante, ha subrayado que sus sentimientos no tuvieron nada que ver con su deseo de abandonar, que se produjo porque tuvo varios "ataques de ansiedad" y volvió a sentir síntomas de la fobia social que experimentó en 2023: "Si me hubieran llevado en ese momento a Stiven a Honduras yo le habría dicho que se quedase pero que yo me iba porque psicológicamente estaba mal, estaba teniendo síntomas que había tenido en 2023, me sentía como un pájaro en una jaula muy grande".