Sandra Ferriz habla con sinceridad sobre su delicado estado de salud: “Casi me desmayo”

Natalia Sette 17 FEB 2026 - 16:09h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el episodio complicado de salud por el que ha pasado

Sandra Férriz y Darío Sellés comparten un tierno posado con sus hijos y abren un debate sobre sus parecidos

Compartir







Sandra Férriz ha hecho saltar las alarmas tras publicar en un ‘storie’ el delicado estado de salud que ha tenido en los últimos días. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ no atraviesa su mejor momento físico y ha querido compartirlo con sinceridad, mostrando una vez más su vida sin ningún filtro .

A través de sus redes sociales, Sandra ha explicado que la semana no ha empezado de la mejor manera. “Estoy con anginas y fiebre; pasé una noche horrible y para postre esta mañana casi me desmayo”, comenzaba diciendo. El cansancio acumulado de la maternidad y el trabajo y el malestar general han hecho mella en ella. La influencer, que intenta mantener siempre una actitud positiva, reconoce que no se encuentra nada bien.

PUEDE INTERESARTE Sandra Férriz acude al médico con su hijo por una posible picadura de chinche: el diagnóstico médico

El susto llegó a primera hora del día, cuando empezó a notar síntomas que nunca había experimentado antes. “Empecé a ver borroso y a escuchar cómo de lejos cuando estaban hablándome enfrente”, ha explicado. Ante la situación, no tuvo más remedio que parar. “Me tuve que sentar como desorientada y agobiada”, ha continuado diciendo. La realidad es que la influencer se asustó bastante con la situación.

Sandra confesaba que jamás le había ocurrido algo similar, por lo que la experiencia la dejó muy tocada. “Nunca me había pasado”, ha asegurado. Según ella misma ha reflexionado, todo apunta a que podría tratarse de una bajada de tensión provocada por el mal estado general, la fiebre y el desgaste físico. “Yo creo que por la tensión baja”, ha concluido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Así que bueno, así empieza mi semana”, ha terminado diciendo. Su comunidad está acostumbrada a que la creadora de contenido comparta toda su realidad, sea mala o buena. Entre la falta de descanso, las noches complicadas debido a sus pequeños y el ritmo del día a día, el cuerpo le ha pedido una pausa.