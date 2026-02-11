La emotiva felicitación de cumpleaños de Dulceida a Nagore Robles: “Te admiro, amiga”

Natalia Sette 11 FEB 2026 - 13:15h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' celebra su cumpleaños reodeada de sus amigos más íntimos, entre ellos, Dulceida

Nagore Robles comparte una emocionante noticia tras su complicado momento

Nagore Robles está de celebración. Tras pasar por una época muy complicada debido a la ruptura con Carla Flila y un estado de salud delicado, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha decidido festejar su 43 cumpleaños por todo lo alto. La influencer recibe en su día toneladas de felicitaciones y como no podía ser de otra forma, recibe una muy emotiva de su amiga Dulceida.

La presentadora de televisión está ya recuperada de su problema de salud y por fin puede volver a la normalidad de su vida. Sin embargo, en un día tan especial como es su cumpleaños, quería celebrarlo rodeada de amigos y seres queridos y los invita a todos a su casa para poder soplar las velas junto a ellos.

Entre las caras más conocidas vemos a Susana Molina y su marido, Madame de Rosa, Jose Obando o Dulceida y su mujer Alba. Sin duda son sus mejores amigos dentro y fuera del mundo influencer y no podían faltar en su día. Todos ellos les han dedicado unas bonitas palabras a la influencer a través de ‘stories’ de Instagram.

“Felicidades a este bicho”, ha comenzado poniendo Dulceida en su felicitación. La creadora de contenido ha decidido escoger un video en el que se las ve disfrutando juntas al máximo. Ambas están en un parque acuático y se están tirando juntas de un tobogán mientras se cogen de la mano y rían a carcajadas. “Te quiero y admiro amiga”, ha puesto con sinceridad.

La reflexión de Nagore Robles en el día de su cumpleaños

La colaboradora ha querido hacer una reflexión en el día de su cumpleaños y la publica en su perfil de Instagram junto a un carrusel de fotos que muestran qué hizo para celebrarlo. “Hoy cumplo 43, y contra todo pronóstico, no me apetece mirar atrás. Son demasiados años y no todos han sido suaves pero sí necesarios. Así que hoy elijo quedarme con lo que pesa en el pecho y me hace sonreír cerrando los ojos para recordarlo cerquita”, ha comenzado diciendo abriendo su corazón a sus seguidores.

“Estoy llena de amor. Del que me dan las personas que están en mi vida y también del que dejaron quienes ya no caminan a mi lado, pero siguen viviendo en mí. Este fin de semana ha sido uno de esos que se quedan tatuados: abrazos fuertes, bromas inolvidables, risas sin mirar el reloj y mi casa llena exactamente del amor con el que la imaginé”, ha puesto emocionada.

Sin duda, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ está en una etapa muy dulce de su vida, disfrutando de los suyos y rodeada de amor y cariño. Lo único que desea Nagore es que los 43 años le traigan solo cosas buenas.