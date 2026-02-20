Rocío Molina 20 FEB 2026 - 11:12h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' y de 'GH DÚO' está destrozado tras haber sufrido una durísima pérdida

Javier Mouzo, de 'GH', se somete a varios retoques estéticos tras pedir el divorcio a Vanessa Bouza: "Cuidarse es avanzar"

Compartir







Javier Mouzo ha recibido un durísimo golpe que le ha dejado profundamente tocado. El exconcursante de 'Gran Hermano' y de 'GH DÚO' está completamente destrozado tras sufrir una pérdida muy dolorosa. A través de sus redes sociales, el gallego ha mostrado abiertamente el dolor que está sintiendo y ha hecho su propio homenaje.

En medio de una etapa de cambio que Javier Mouzo ha decidido emprender solo tras pedir formalmente el divorcio a Vanessa Bouza, esta triste noticia ha llegado, dejándole completamente devastado y sin consuelo. Un momento especialmente triste al tener que decir adiós tan precipitadamente a un familiar, tal como indica la esquela que el exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido en sus redes.

Según los detalles compartidos, esta dolorosa pérdida corresponde a Juan Carlos Mouzo Ozón, conocido cariñosamente como 'Juan de Lada' y en sus palabras deja entrever la estrecha relación y cariño de sus hermanos, sobrinos y amigos en general. Sin estar preparado para esta partida tan precipitada a los 59 años, el ex de Vanessa Bouzo ha compartido los detalles del funeral tanto del lugar como de la hora.

"Un día muy triste", ha confesado totalmente destrozado Javi Mouzo tras esta pérdida familiar que le ha hecho recordar otras ausencias a las que el cantante gallego ha tenido que hacer frente en la vida. "Cuando llegues dales un abrazo a mi padre y a mi hermano. Hoy te despedimos. Se te echará mucho de menos. DEP", ha escrito en sus redes en un mensaje en el que destaca el vacío que deja y lo mucho que le van a extrañar.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Javier Mouzo se ha desahogado con sus seguidores después de estar viviendo un momento muy duro en el que se ha juntado esta pérdida con el inicio de su divorcio de Vanessa Bouza. Ahora el exconcursante de 'GH' y de 'GH DÚO' se siente destrozado y el único consuelo lo encuentra rodeándose de los suyos.