Antía Troncoso 21 FEB 2026 - 02:47h.

José María Almoguera, sobre la exclusiva que hizo con Paola Olmedo contra su madre: "Para restar valor a tus palabras, subí las mías"

El tenso cara a cara de José María Almoguera y Paola Olmedo por sus desacuerdos económicos para firmar del divorcio: "No te reconozco"

Compartir







Esta noche, José María Almoguera y Paola Olmedo se encontraban en el plató de '¡De viernes!' para saldar sus cuentas pendientes antes de que la argentina se marche a Honduras para participar en 'Supervivientes 2026'. Entre otros temas, José y Paola hablaban sobre Carmen Borrego y la polémica exclusiva que hicieron contra ella.

En 2024, José María Almoguera y Paola Olmedo comunicaban su separación a través de una exclusiva en la revista 'Lecturas'. En ella culpaban directamente a Carmen Borrego de su ruptura. Una durísima entrevista en la que la ya expareja, enfadados porque la hermana de Terelu Campos hubiese desvelado en su momento su embarazo, cargaban contra ella duramente.

José María, sobre por qué hizo la exclusiva del divorcio con Paola: "Lo hice para protegerla"

Hoy, en el plató de '¡De viernes!', José María explicaba el motivo por el que decidió hacer la exclusiva del divorcio con Paola y el por qué de la dureza de las palabras en contra de su madre: "Lo hicimos juntos para protegerla. Para protegerla de la hostia que se iba a dar públicamente como lo hiciera sola. Yo me inmolé porque sabía la repercusión que iba a tener si lo hacía sola. Me dije: "ponte delante y llévate las hostias tu".

"En ese momento quería volver con ella y no quería que se inmolase y tuviese a una familia como la mía, tan potente mediáticamente", añadía José Almoguera. En cuanto a las duras declaraciones que hicieron en esa entrevista sobre Carmen Borrego, Paola Olmedo se desvinculaba por completo: "Yo te dije: "José, te estás pasando. Lo has hecho mal". "No es verdad eso", respondía José María.

"Carmen en mi matrimonio no se ha metido nunca", declaraba Paola Olmedo, que aseguraba, muy molesta, que a la que se le tachó de ir en contra de Carmen fue a ella, cuando ella no tenía ningún problema con su exsuegra e incluso le dijo a José María que se había pasado con sus declaraciones.

José María, que no estaba de acuerdo con las palabras de Paola, desvelaba: "Para restarle valor a tus palabras tuve que subir las mías". "No es necesario, yo no te lo pedía. Se me tachó de que yo hacía que tu te llevarás mal con tu madre". "En un momento lo hiciste", sentenciaba el hij de Carmen Borrego. Unas palabras que hacían que la argentina se quedase cuadros: "¿Perdona? Yo estoy flipando contigo".