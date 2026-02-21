Antía Troncoso 21 FEB 2026 - 03:27h.

Antonio Canales visitaba el plató de '¡De viernes!' tras su expulsión de ‘GH DÚO’ como parte de una sanción sin precedentes que tomó la organización debido a una gran bronca que hubo en la casa de Tres Cantos. El bailaor valoraba su paso por el reality, marcado por su salida por la muerte de su hermano y respondía a las duras declaraciones de su hijo.

A parte de comentar su concurso y mostrarse muy crítico con la participación de Belén Ro y Cristina Piaget, el invitado reaccionaba al explosivo testimonio de su hijo, que lo tachaba de "ser un mal padre" y una persona "narcisista". También, el hijo de bailaor aseguraba que su relación con su progenitor era nula a raíz de una discusión y añadía:

"El estilo de vida de mi padre es un estilo esquivo que va alrededor de sus vicios, de un hedonismo tóxico hasta el punto de que me estaba perjudicando la salud", además, declaraba: "Ha puesto por delante su ombligo antes que sus hijos (...) Como abuelos un abuelo de Facebook. Varios amigos y familiares me han estado llamando preocupados por la salud de mi padre. En varias ocasiones he temido por su vida".

Canales responde a las declaraciones de su hijo Antonio

En el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, Antonio Canales respondía a las duras críticas de su hijo: "Lo siento mucho Antoñito. Yo he intentado siempre ser un buen padre y dar lo que he podido", comenzaba diciendo. "Yo no entregaba mis vicios a mi vida, la he entregado al arte. Mi mujer se casó conmigo, pero hay otro que es Gómez de los Reyes y Canales que es el artista, el que ha dado su vida por el arte".

"Claro que a lo mejor no he estado a la altura. Desde aquí te pido disculpas, pero creo que un padre nunca acaba y tendré tiempo de poderlo recuperar", declaraba Antonio Canales, que además confesaba qué es lo que más le dolía: "Hacer sangre de tu sangre es tirarse piedras sobre el tejado porque no solo me lo hace a mi. Se lo hace a su abuela, sus hermanos, a sus tíos, a sus nietos... Tiene que recapacitar. Sería mejor, en vez de cobrar, habérmelo dicho en casa".