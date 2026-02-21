Equipo Outdoor 21 FEB 2026 - 18:00h.

La presentadora de 'Tentaciones Privé' ha decidido compartir su receta estrella de gofres, una opción ideal para cuando el cuerpo pide un capricho pero no quieres complicarte mucho

El accidentado plan de Marta Peñate y Tony Spina: recrean su primera cita y acaba en percance

Compartir







Marta Peñate, presentadora de 'Tentaciones Privé', ha vuelto a demostrar a sus seguidores que no hace falta ser una experta para conseguir unos resultados espectaculares en la cocina. La mujer de Tony Spina ha decidido compartir su receta estrella de gofres, una opción ideal para cuando el cuerpo pide un capricho pero no quieres complicarte mucho.

Aunque la exconcursante de 'Gran Hermano' se cuida, no renuncia al placer de un buen desayuno y más si es con esta receta con la que, partiendo de unos pocos ingredientes básicos tienes un resultado espectacular.

Para conseguir que queden crujientes por fuera y esponjosos por dentro la colaboradora utiliza: 130 g Harina de avena (o trigo, si prefieres el estilo clásico), dos huevos, 150 ml de leche o bebida vegetal, 20 g de azúcar moreno o blanco, 15 g mantequilla derretida, esencia de vainilla al gusto, y 5 g levadura en polvo, que equivale a 3 o 4 cucharadas, fundamental para que la masa suba bien.

En cuanto a la preparación, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' apuesta por la sencillez absoluta. En un bol se deben mezclar primero los ingredientes secos y después añadir los húmedos poco a poco, aunque ella misma reconoce que incluso se puede hacer a la inversa sin problema. Se debe batir con mucha energía para que no quede ni un solo grumo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Como toque final para un acabado de diez, es vital que la gofrera esté bien caliente antes de empezar a verter la masa. Puedes poner un chorrito de mantequilla para evitar que se pegue y expandir bien la mezcla hasta que cubra todo el molde.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Se debe tener paciencia y no abrir la gofrera antes de tiempo porque el gofre podría romperse. Hay que esperar a que estén bien doraditos y, una vez fuera, llega el momento de disfrutar añadiendo el topping que cada uno prefiera.

La exconcursante de 'Supervivientes' y también participante de 'LIDLT' lo tiene claro: darse un capricho de vez en cuando no hace daño. Por eso, anima a todos sus seguidores a que prueben la receta y disfruten de un buen desayuno para empezar el día con buen pie.