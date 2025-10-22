Rocío Molina 22 OCT 2025 - 08:04h.

Pablo Pisa ha encontrado una alegría dentro del inmenso dolor que vive tras haber perdido recientemente a su madre de forma inesperada. El exnovio de Patricia Steisy y padre de su única hija está viendo cómo cobra forma cada día su nuevo proyecto profesional. Una ilusión en la que está poniendo todas sus energías, mucho trabajo y pasión y a la que ha abierto sus puertas para mostrar a sus seguidores los primeros detalles.

Este gran paso que ha dado es una oportunidad que el arquitecto y creador de contenido vio claro en verano. Un momento en el que su vida estaba llena de cambios tras su ruptura con la exconcursante de 'Supervivientes' y el haber abandonado el que era hasta entonces su hogar familiar. Su nuevo proyecto profesional se convirtió en su salvavidas y es la razón que ocupa casi todo su tiempo en un momento personal en el que agradece estar distraído.

Con muchas ganas de emprender y de ver el resultado de lo que él tiene en su cabeza, Pablo Pisa está con muchas ganas de que se inaugure su centro de estética avanzada. Un local que tiene por objetivo ofrecer bienestar y cuidados de diferentes formas y que está ubicado en una localidad madrileña cercana a su casa.

Bajo el nombre de 'Luux', el exnovio de la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' quiere que cada persona que entre en él salga renovado. Pablo Pisa está cuidando todos los detalles, tal como ha dejado ver con este primer tour en el que ha abierto sus puertas y se ha visto su negocio en obras.

"Ya tenemos el suelo", ha mostrado orgulloso el arquitecto que no ha reparado en gastos en las caras piezas que ha escogido y en las ideas que tiene para combinar los colores. Por ejemplo, Pablo Pisa ha escogido una pieza en verde para el suelo que irá en la zona de la pedicura y que combinará con unas lavabos rosas. "Es una pasada", ha dicho enseñando el que es uno de sus rincones favoritos, aunque todavía está en obras.

Lo poco que se puede ver del local que ha adquirido y en el que está trabajando es que en algunas zonas las paredes son verdes y para ellas ha escogido una combinación de suelo blanco tipo mármol, mientras que en otras salas hay otras combinaciones con esos mismos tonos. Su idea es que este centro de estética sea un espacio para salir renovado por dentro y por fuera y que su propia estética ofrezca bienestar y una sensación de lugar bonito y moderno.

"Es un lugar pensado para ti: tratamientos faciales y corporales, manicuras, pedicuras, depilación láser, masajes… todo en un entorno elegante, moderno y con un toque atrevido que refleja mi forma de ver la vida", escribía para presentar su nuevo proyecto.

El carácter emprendedor de Pablo Pisa ha hecho que pronto vea la luz este nuevo proyecto, pero sus ganas de hacer cosas ya las ha mostrado en otras ocasiones. El exnovio de Patricia Steisy ha puesto la parte económica para montar un estudio de pilates junto a unos amigos 'Momentum' en la localidad madrileña de Cerceda y ahora con Luux quiere ver su sueño de partir de cero, del todo cumplido.