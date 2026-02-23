La espectacular sorpresa y regalos de Adara Molinero a su hijo Martín por su 7º cumpleaños

Rocío Molina 23 FEB 2026 - 10:44h.

La ganadora de 'Gran Hermano' ha sorprendido a su hijo por su 7º cumpleaños con un increíble escenario y originales regalos

Adara Molinero se ha volcado por completo y ha demostrado que no tiene límites si se trata de su hijo. La ganadora de 'Gran Hermano' ha querido que Martín viva por todo lo alto su 7º cumpleaños y para ello ha transformado su hogar en un escenario de fantasía con esta espectacular sorpresa. "Qué bonito lo has decorado", le han comentado sus seguidores al publicar en sus redes este esperado vídeo.

"Hace 7 años nació mi hijo... y yo volvía a nacer contigo", es el mensaje con el que deja claro la concursante también de 'Supervivientes' que no hay para ella una fecha más especial que los cumpleaños de su hijo en común con Hugo Sierra. Y la madrileña, de 32 años, lo ha demostrado recibiendo al homenajeado con una espectacular sorpresa.

Este se ha despertado y se ha encontrado en el salón globos y un arsenal de peluches custodiando un montón de regalos. "Me ha gustado ver cómo andaba tan emocionado", "lo has presentado espectacular como un ejército de amor con todos los peluches", le han recalcado a Adara Molinero sus seguidores acerca de la emotiva estampa que la influencer ha creado para su pequeño.

"La alegría de la casa", ha admitido su novio Vicente Romero al ver el bonito escenario que ha inventado su chica para su hijo y la ilusión de Martín al ver todo. Un halago que le ha sido respondido por la propia Adara Molinero. "Tú, la otra", le ha respondido, dejando claro el bonito momento que viven en pareja y lo bien que este se lleva con su hijo.

Sin embargo, tras esa montaña de regalos no todas las sorpresas se habían aún desvelado. Su hijo Martín se ha encontrado con unos regalos de lo más originales que no ha tardado en estrenar. Una pistola de aire para pintar y unos patines de cuatro ruedas han sido las estrellas de este 7º cumpleaños.

"Le ha encantado", ha asegurado la pistola para pintar al igual que los patines que ya ha probado con buena soltura por lo que ha enseñado a través de su perfil oficial de Instagram. "Sin saberlo le regalamos, equilibro, constancia y alas", ha escrito Adara Molinero con esta metáfora que muestra la nueva etapa que su hijo ha alcanzado.