Kiko Jiménez desvela el hábito que le ha cambiado la vida: “Me abrió un mundo nuevo”

Kiko Jiménez ha compartido con sus seguidores el hábito que, según él, le ha cambiado la vida por completo. El que fuera concursante de ‘Supervivientes' ha hablado sin filtros sobre una rutina que ha adquirido que ha supuesto un antes y un después: el tipo de calzado que utiliza.

El colaborador de televisión ha confesado que durante mucho tiempo no entendía por qué sufría dolores constantes después de pasar varias horas de pie. “Yo tengo un 45 y de toda la vida me han dolido los pies después de unas cuantas horas con un calzado normal. Pensaba que era común y no”, ha comenzado explicando.

Todo cambió gracias a su pareja , Sofía Suescun, quién le recomendó este tipo de calzado. Aunque al principio no se lo tomó en serio, terminó dándole la razón. “Toda la razón, me reía de sus zapatillas por la forma que tenían de pie”, reconoce ahora entre risas. Lo que empezó como una broma acabó convirtiéndose en un descubrimiento inesperado.

Kiko ha revelado que llevaba años utilizando zapatos convencionales que, sin darse cuenta, le estaban perjudicando. “Llevaba muchos años ahogando mis pies hasta que mi amor me abrió un nuevo mundo. Desde que probé barefoot ya no quiero más zapatos que me estrangulen los pies”, ha afirmado convencido.

El llamado calzado respetuoso o barefoot se caracteriza por tener una suela fina, flexible y una horma más ancha que permite que los dedos se expandan de manera natural. En su caso, asegura que el cambio ha sido radical. “No tengo dolor ni siquiera de espalda ni de rodillas que a veces me dolían y no sabía ni por qué”, ha confesado.

Para el extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, no se trata solo de una cuestión de comodidad, sino de salud. Por eso ha querido animar a todos sus seguidores a que lo prueben si desean implementar un hábito saludable en su vida. “Si tú todavía eres tradicional, pásate al bando de calzado respetuoso, tu cuerpo lo agradecerá”, ha aconsejado.

Hace tiempo que Kiko lleva una vida muy saludable: deporte a diario, comida sana y hábitos como el barefoot. Tener este estilo de vida y compartirlo con su pareja le hace inmensamente feliz y es por ello que ha querido mostrarlo a través de sus redes sociales.