Ana Carrillo 30 SEP 2025 - 08:00h.

Tras su reconciliación en '¡De viernes!', la exconcursante de 'Gran Hermano' ha vuelto a hacer planes con su hijo

Vive en una playa desierta y es empresario: así es Carlos, el nuevo acompañante de Maite Galdeano

Compartir







Maite Galdeano y Cristian Suescun se han reconciliado en '¡De viernes!' tras catorce meses sin verse debido al conflicto familiar en el que también están envueltos Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Aunque Alexia Rivas ha asegurado en 'El tiempo justo' que se trata de "un paripé" de madre e hijo, la primera expulsada de 'Gran Hermano 16' ha llenado sus stories de vídeos en los que se la ve compartiendo tiempo con su primogénito, al que ya le ha presentado a su nuevo acompañante.

PUEDE INTERESARTE Cristian Suescun y Maite Galdeano se reconcilian: cronología de su relación madre e hijo

Este verano, Maite ha conocido en las playas de Murcia a un hombre llamado Carlos con el que comparte sus días. Tan fuerte ha sido su unión que han vuelto juntos a Madrid con la llegada del otoño. Aunque ellos nunca quieren aclarar si son pareja, lo cierto es que para la navarra el vínculo es tan importante que ha acudido con él a casa de Cristian.

"Aquí estamos la familia, tan felices", ha comentado Maite junto a un vídeo en el que graba al que podría ser su pareja y a su hijo en un restaurante. A la de Pamplona se la ve pletórica por este encuentro, en el que tampoco ha faltado su hija perruna, Tila, que ha sido su compañera en todo este tiempo desde que su hija Sofía decidiera cortar el vínculo con ella.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En un segundo vídeo, la suegra de Kiko Jiménez graba a Carlos y a Cristian en la terraza del piso de este último: "¡Qué bien que estoy aquí en casa de mi hijo! Me voy a quedar aquí un mesecito y así volverás a comer la comida de mamá". El exconcursante de 'Supervivientes' se mostraba de acuerdo con esa idea mientras su madre enumeraba todas las recetas que pensaba hacerle en esta nueva etapa de su relación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En un tercer vídeo, Maite ha mostrado lo parecidos que son Carlos y Cristian, subrayando que desde su primer vídeo no paraban de llegarle mensajes de sus seguidores diciéndole que "son iguales" y les ha retado a encontrar las diferencias entre ellos, reconociendo que sí que ve que tienen muchas similitudes.