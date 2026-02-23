Celia Molina 23 FEB 2026 - 12:43h.

El actor, que falleció el jueves pasado de ELA, llevaba tres años saliendo de forma intermitente con la fotógrafa Janell Shirtcliff

Publican la entrevista póstuma del actor Eric Dane, fallecido por ELA a los 53 años: "Cuando alguien vea esto ya no estaré aquí"

El pasado 19 de febrero, la familia de Eric Dane comunicó su triste fallecimiento tras menos de un año luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica: "Con gran pesar, comunicamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo", decía el escueto comunicado en el que se anunciaba la pérdida del mítico 'McSteamy' de la serie ''Anatomía de Grey'.

Aunque el texto nombra a su esposa, Rebecca Gayheart, con quien se casó en el año 2004, ambos llevaban vidas separadas desde el 2018. Juntos vivieron una vida feliz y, fruto de su matrimonio, nacieron sus dos hijas, que ahora se encuentran en plena adolescencia. Después de 14 años, decidieron tomar caminos separados. Aún así, su divorcio nunca se hizo oficial y, una vez que a Dane le dieron el diagnóstico de su enfermedad, retiró la solicitud de divorcio que su exesposa había presentado para que ésta pudiera obtener beneficios fiscales tras su muerte.

Janell, una actriz, modelo y fotógrafa de EEUU

"Como saben, mi familia y yo hemos llegado a una nueva normalidad. Y nos ha costado un poco acostumbrarnos. No os voy a mentir, no ha sido fácil. Pero creo que lo emocionante es lo que nos viene ahora. Eric y yo somos amigos y estamos haciendo todo lo posible por criar a nuestros hijos y mantener una familia, aunque no estemos casados. Legalmente seguimos casados, pero separados", explicó la propia Rebecca Gatheart en una entrevista. Una situación que les permitía a ambos conocer a nuevas parejas, como así sucedió.

En 2025, después de hacer público su duro diagnóstico, el actor de 'Euphoria' apareció en una premiere junto a una misteriosa mujer rubia. Por un momento, sus fans pensaron que, a cuenta de su enfermedad, se había reconciliado con su exmujer, pero no era así. La chica que posó junto a Dane en la alfombra roja era Janell Shirtcliff, una actriz, modelo y fotógrafa estadounidense que llevaba tres años manteniendo una relación intermitente con él.

Selfies, besos y fotos de viajes, como cualquier pareja

Cuando el intérprete se enteró de que padecía ELA, le pidió que le acompañara en sus últimos meses de vida y ella dijo que sí. Ahora, días después de su fallecimiento, Janell ha abierto su álbum de fotos privado, mostrando así cómo ha sido su tiempo juntos. En las instantáneas, aparecen disfrutando de viajes, haciéndose tatuajes, dándose besos en la cabeza o haciéndose selfies, como cualquier otra pareja.

Tras su muerte, Netflix también publicó una entrevista póstuma en la que Eric Dane le mandaba un importante mensaje a su exmujer y a sus dos hijas: "Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca", dijo, a pesar de la felicidad que desprenden las fotografías junto a Janell. "Billie y Georgia, estas palabras son para vosotras. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no? Tenéis que vivir el ahora. El presente es todo. Apreciad cada momento", dejó dicho el actor.