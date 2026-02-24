Fani Carbajo acude de urgencias al hospital con su hija y comparte su diagnóstico

Rocío Molina 24 FEB 2026 - 18:45h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho saltar las alarmas al acudir con su hija al hospital: "Le estaba subiendo la fiebre"

Fani Carbajo, muy nerviosa días antes de pasar por quirófano: “Me han recomendado quitarme el útero entero”

Compartir







Fani Carbajo está en una semana muy complicada para ella. A su preocupación por su inminente paso por el quirófano en el que tendrán que quitarle parte del útero, la exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido que correr de urgencias al hospital con su hija Victoria. La influencer ha desatado las alarmas con sus últimas historias de Instagram donde sus seguidores han podido ver el periplo médico que ha seguido.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo y su hija Victoria preparan la sorpresa más tierna a Fran Benito por San Valentín

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', que ha contado recientemente que tiene el VPH 16 y va a tener que pasar por el quirófano, se ha llevado un nuevo susto tras el empeoramiento de salud de su pequeña. Tras acudir a una clínica especializada de fisioterapia bronquial para tratar a su hija los problemas respiratorios derivados de una infección y de los muchos mocos que tiene, la influencer de 41 años ha tenido que acudir después al hospital.

Aunque la creadora de contenido ha alabado a los profesionales que han atendido a su hija de un año, la situación de Victoria se complicó y una subida de temperatura las ha llevado a acudir al hospital, tal como ha mostrado en sus redes a sus seguidores. "Segunda parada", ha lamentado Fani Carbajo desde la sala de espera y confiando en conocer el diagnóstico médico.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La persistencia de la fiebre ha preocupado a la exconcursante de 'Supervivientes' y no ha dudado en acudir al hospital para hacerle pruebas a su hija que expliquen la causa de esa subida de temperatura. Una respuesta que ha recibido finalmente Fani Carbajo en forma de diagnóstico que ella misma ha transmitido a sus seguidores para tranquilizarlos tras mostrar la imagen desde el hospital.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Otra vez tiene los oídos inflamados... Por eso le estaba subiendo la fiebre. Otra vez antibiótico durante una semana", ha explicado la que fuera participante de 'LIDLT' con resignación por la mala racha que lleva de sustos médicos.

Una situación que llega en un momento especialmente delicado para Fani Carbajo que bastante preocupación tiene con la operación necesaria al haber desarrollado células precancerígenas por la variante del virus del papiloma humano que tiene. Una intervención inminente, aunque ahora mismo la prioridad de la influencer sea ver a su hija bien y sin fiebre como le sucedería a la mayor parte de las madres.