Melyssa Pinto hace una profunda reflexión sobre el amor en San Valentín y Mario Casas reacciona

Natalia Sette 16 FEB 2026 - 16:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla sobre el amor en un día tan especial como San Valentín

El motivo por el que Melyssa Pinto ha terminado rompiendo a llorar durante su viaje a Disneyland Paris con Mario Casas

Compartir







Melyssa Pinto ha vuelto a pronunciarse sobre el amor, pero esta vez lo ha hecho con una reflexión en un día muy especial. Coincidiendo con San Valentín, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido un mensaje profundo en sus redes sociales y muchos lo han interpretado como toda una declaración hacia Mario Casas.

Lejos de publicar una foto romántica junto a su chico, la influencer ha optado por unas palabras cargadas de significado. “Los 365 días del año”, comenzaba escribiendo en un post de Instagram. En el video se la ve dibujando un corazón en la nieve y mirando a cámara con una sonrisa enorme.

PUEDE INTERESARTE Melyssa Pinto se somete a un cambio de look inesperado y Mario Casas reacciona

“El amor debe cuidarse todos los días, no lo olvides”, ha puesto en el propio video. Con esto demuestra una vez más que para ella el amor no va de gritarlo a los cuatro vientos, ni demostrarlo continuamente en redes sociales, va de cuidarse cada día y de estar presente sin necesidad de hacerlo público.

PUEDE INTERESARTE Melyssa Pinto enseña la realidad de su piel antes de someterse a un tratamiento

Aunque la pareja evita exponerse en exceso, sus gestos hablan por sí solos. En esta ocasión, la reacción de Mario Casas no ha pasado desapercibida. El actor ha dado ‘like’ a la publicación de Melyssa, un movimiento sencillo pero significativo teniendo en cuenta lo reservados que suelen ser con su relación. Un gesto público que confirma que siguen juntos y más enamorados que nunca.

Canal de Whatsapp de Telecinco

No es la primera vez que se apoyan mutuamente de manera sutil en redes sociales. Ya ocurrió cuando Melyssa celebró uno de los últimos logros profesionales del actor, demostrando lo orgullosa que está de su carrera. Ahora, en una fecha tan simbólica como San Valentín, ha querido dejar claro que sigue enamorada pero a su manera.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Desde que comenzaron los rumores sobre su relación, ambos han optado por mantener un perfil bajo. Sin embargo, poco a poco han ido normalizando su historia con pequeños gestos, escapadas compartidas y reacciones públicas que dejan claro que lo suyo es va viento en popa.