Marieta emociona a Suso Álvarez con el detalle que ha tenido por su 33º cumpleaños

Natalia Sette 11 FEB 2026 - 18:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' felicita a Suso de una manera muy especial y se emociona

Marieta Díaz y Suso Álvarez desvelan la fecha y el lugar de su boda

Compartir







Una vez más Marieta ha vuelto a demostrar lo enamorada que está de Suso Álvarez. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido un detalle muy especial por el 33 cumpleaños de su prometido. Aunque ya había dado un adelante de lo que sería su regalo , el colaborador de televisión no se esperaba esa felicitación y se ha emocionado mucho.

La realidad es que Suso está acostumbrado a que su prometida tenga detalles con él , pero este en concreto le ha pillado de sorpresa y eso ha hecho que se emocione el doble. La ganadora de ‘GH DÚO 3’ ha decidido grabar un vídeo por su cumpleaños haciendo un recopilatorio de sus mejores momentos como pareja. A las imágenes le acompaña su voz, leyendo una preciosa carta.

PUEDE INTERESARTE Marieta acude a urgencias tras amanecer con la cara “deforme”: motivo y diagnóstico

“Al hombre más increíble que he conocido jamás, te escribo esto porque contigo quiero celebrarlo todo”, ha comenzado diciendo la influencer. Sus seguidores nunca han dudado del gran amor que existe entre ambos, pues la muestras de cariño son continuas.

PUEDE INTERESARTE Marieta rompe a llorar al hablar de una de las personas más importantes de su vida

“Desde que estás en mi vida, todos los días tienen la magia que tiene una fiesta, el sonido de la risa, el refugio de un abrazo, el placer de un beso y un amor intenso que disfrutar en cada rincón de nuestro hogar”, ha relatado visiblemente emocionada. A pesar de no llevar muchos años juntos, se han demostrado en estos dos años que quieren estar juntos para toda la vida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Me has dado una familia preciosa, de las que nunca pensé que podría llegar a tener. Gracias por ser nuestro guardián, te admiro muchísimo”, ha dicho con sinceridad. Aunque la pareja quiere tener hijos, los dos consideran que junto a sus perritos, Lobo y León, forman ya una familia preciosa. “Gracias por seguir a mi lado en cada momento de mi vida, sea cual sea”, se muestra agradecida.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Marieta termina con una bonita declaración que deja claro que jamás se separará de él: “Te amo con locura. Guárdala y en 40 años la leemos. Feliz cumpleaños mi amor”. Suso por su parte no ha podido comentar en el video. “Gracias mi vida, me emocionas. Te amo”, le ha puesto junto a emoticonos de corazones.

Además, ha subido a su propio perfil un video agradeciendo la compañía de sus amigos, su familia y, por supuesto, Marieta. El colaborador afirma que para los 33 solo quiere cosas buenas y seguir rodeado de sus seres queridos. “Gracias a mi mujer por ser casa, impulso y calma al mismo tiempo”, ha dicho sincero. Aunque les queda todavía unos meses para casarse, ambos ya se denominan marido y mujer.