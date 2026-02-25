Marta Castro habla de los kilos que ha engordado durante su embarazo

Natalia Sette 25 FEB 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' sube un video a sus redes sociales haciendo alusión al peso que ha subido durante el embarazo

Marta Castro se enfrenta a uno de sus mayores miedos en su tercer trimestre de embarazo

Marta Castro continúa compartiendo cada detalle de su embarazo con la naturalidad que la caracteriza. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP', que espera su primera hija junto a Rodri Fuertes, ha vuelto a sacar una sonrisa a sus seguidores con un vídeo cargado de humor en el que aborda uno de los temas más preguntados durante su embarazo: el peso.

Tras compartir un inesperado cambio en su vida, Marta ha decidido tomarse con humor un tema que sabe que interesa mucho a sus seguidores pero que es muy íntimo. En el vídeo que ha publicado en sus redes sociales aparece una pregunta en grande: “¿Cuánto peso has cogido?”. Mientras tanto, ella se muestra tranquilamente comiendo palomitas, como si el tema no fuera con ella. Acto seguido, decide coger una báscula con la intención de resolver la duda.

La escena se convierte rápidamente en un momento cómico. Marta se sube a la báscula y, cuando intenta enseñar el número a cámara, su barriga tapa por completo la pantalla. El resultado: imposible saber la cifra. El vídeo lo acompaña con un divertido mensaje: “Creo que nunca lo sabremos”.

La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios, muchos de ellos acompañados de emoticonos de risa. Sus seguidoras, lejos de centrarse en sí ha subido o no de peso, han querido destacar lo guapa que está en esta etapa. “Tal cual Marta… y qué barriguita más preciosa llevas, estás guapísima”, le ha escrito una usuaria. Otra añade: “Por Dios esa barriguita. Ese pelazo, wow, me encanta. Marta estás bellísima, radiante”.

Marta, que ya ha hablado en otras ocasiones del cansancio y los cambios físicos propios del embarazo, vive y comparte el suyo con total naturalidad, centrándose en lo importante y sin perder el sentido del humor. Sabe que las preguntas sobre el peso son habituales, pero también que no siempre tienen la importancia que se les da.

Con el parto cada vez más cerca, la influencer sigue mostrando su día a día sin filtros. Si algo deja claro con este vídeo es que nunca se ha obsesionado con lo que ponga la báscula y que prefiere centrarse en que su bebé crezca sana y que todo vaya bien.