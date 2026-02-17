Se reanuda el juicio de Marius Borg, acusado de 38 cargos: cuándo termina, fechas clave y por qué es tan largo

Compartir







Con la expectación mediática intacta y el foco internacional sobre Oslo, este martes, 17 de febrero, se han retomado las sesiones del juicio contra Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega. El proceso, que comenzó el pasado 3 de febrero en el Tribunal del Distrito de Oslo, ha provocado todo un escándalo en el país no sólo por la gravedad de los 38 delitos imputados, sino también por la cercanía del acusado a la familia real.

Aunque Borg, de 29 años, no ostenta título ni forma parte de la línea sucesoria -es fruto de una relación de Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon- su posición ha originado que todos las miradas giren inevitablemente en torno a la corona noruega.

El juicio está previsto que se alargue durante varias semanas, sobrepasando el mes. Durante las primeras sesiones se han leído los cargos y ha declarado el propio acusado. Este martes se reanuda con la comparecencia de testigos clave, testimonios de las denunciantes y la presentación detallada de pruebas periciales sobre una de las presuntas violaciones ocurrida en marzo de 2024. Høiby niega los cargos.

La hoja de ruta del juicio y la sentencia

La hoja de ruta judicial explica en buena medida la larga duración del juicio. En agosto de 2025 la fiscalía presentó una acusación inicial con 32 cargos. Tras salir a la luz nuevas acusaciones, el escrito se amplió hasta un total de 38 delitos. Ese aumento obligó a reorganizar el calendario procesal y a ampliar el número de jornadas previstas.

La extensión del juicio, cercana a seis semanas, responde, por un lado, al elevado número de cargos y denunciantes y, por otro lado, a la necesidad de examinar material digital incautado en los dispositivos del acusado y las presuntas víctimas, incluyendo conversaciones, imágenes y vídeos.

Además, se suma la obligación del tribunal de garantizar la protección de la intimidad de las denunciantes e incluso del propio Marius, que prohibió la divulgación de fotos suyas durante todo el proceso judicial.

A comienzos de marzo está previsto que concluyan las declaraciones de las presuntas víctimas, la fiscalía y los abogados del hijastro de Haakon de Noruega. Las conclusiones finales de la fiscalía y la defensa se espera que se lleven a cabo el 13 de marzo, fecha clave antes de que el tribunal delibere y emita sentencia.

Se espera que las sesiones y la lectura de la sentencia concluyan el 19 de marzo. Será entonces cuando se conocerá el resultado del juicio y el destino de Marius, que se enfrenta a una pena de 16 años de prisión. Mientras tanto, el joven se encuentra en prisión preventiva desde el día anterior al inicio del juicio.

Las acusaciones

Según la fiscalía noruega, Borg Høiby está acusado de cuatro presuntas violaciones, varios delitos de abuso sexual y conducta sexual inapropiada, episodios de violencia física contra exparejas, amenazas y quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

A ello se suman delitos relacionados con drogas, entre ellos el transporte de una cantidad de marihuana en 2020, además de infracciones de tráfico y otros cargos menores.

La causa abarca hechos que presuntamente ocurrieron desde 2018 hasta 2024, año en el que fue detenido tras una supuesta agresión a una de sus exparejas.

En total, Høiby se ha declarado culpable, total o parcialmente, de 24 de los 38 cargos. Entre otros, de transportar y entregar 3,5 kilogramos de marihuana a otra persona, de violar la orden de alejamiento contra una de las denunciantes, de agresión agravada, de tres cargos de conducta imprudente, de conducción temeraria, de un caso de violencia, uno de amenazas y otro de comportamiento sexualmente ofensivo.

Si el tribunal considera probados los delitos sexuales más graves, el acusado podría enfrentarse a penas que, acumuladas, alcanzarían más de una década de prisión según la legislación noruega. El 13 de marzo marcará el cierre de las vistas, pero la sentencia podría conocerse semanas después.