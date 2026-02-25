El consejo de Blanca Romero a Tamara Gorro sobre su relación con su ex Cayetano Rivera

Rocío Molina 25 FEB 2026 - 11:03h.

La intérprete ha hablado de la actual relación de su ex y padre de su hija, Cayetano Rivera, con Tamara Gorro

Blanca Romero ha reaparecido junto a Quique Sánchez Flores dejando claro que siguen juntos y ha hablado con naturalidad sobre la relación de su ex y padre de su hija, Cayetano Rivera y Tamara Gorro. La actriz ha opinado sobre la relación más mediática del momento y ha dado un consejo a la exconcursante de 'Supervivientes' en función de su experiencia y por lo que ella ha llegado a conocer al torero. Unas palabras muy valiosas para la influencer en este momento.

La intérprete que da vida a Alicia en la serie de actualidad 'Pura Sangre' tiene un estrecho vínculo con el hijo de Carmina Ordóñez pese a que su matrimonio no saliera bien. Ella y el torero estuvieron casados durante tres años, pero de esa unión Cayetano Rivera ganó una hija al reconocer legalmente a la de Blanca Romero, Lucía Rivera. De su boda y de esa relación, la modelo tiene recuerdos entrañables, tal como ha apuntado en alguna ocasión. "Sentí que no era mi sitio y respeto el vínculo", le confesó a Isabel Jiménez en su entrevista más íntima para el programa 'Raíces'.

Desconocedora de todo el revuelo que gira ahora en torno al torero y Tamara Gorro, Blanca Romero no se ha callado cuando los periodistas le han preguntado por lo que opina sobre esta relación a su llegada al aeropuerto junto a su actual pareja Quique Sánchez Flores. La que fuera concursante también de 'Bailando con las estrellas' ha hablado sobre Tamara Gorro y también le ha dado un consejo al comentarle con cierta ironía si le recomiendan que huya como han hecho otras exnovias que se han conocido de Cayetano Rivera:

"Me parece una chica estupenda, la verdad. No la conozco, pero me cae muy bien. Yo no tengo nada malo que decir de Cayetano. Todo lo contrario, solo palabras bonitas. Tanto él como mi hija es un gran caballero, un gran señor, un gran tipo. En mi casa le queremos muchísimo todos y de mi boca nunca saldrá nada malo", ha expresado la actriz que se alegra de la naturalidad con la que él y Tamara Gorro están actuando ante esta situación.

Si le recomienda huir a Tamara Gorro, Blanca Romero se ha mostrado rotunda. "No, por supuesto que no. Es un buen amigo y es una bellísima persona y al menos conmigo se comportó como un caballero", ha insistido, destacando que ella quiera que estén felices y alabando las segundas oportunidades tanto para unos como para otros. "Es bueno que volvamos a tener ilusión todos", ha dicho a los medios que le han preguntado.