Hace aproximadamente un mes que la pareja de 'Supervivientes' son papás de Kodi (o Cody)

Claudia Martínez y Mario González comunican una feliz noticia tras su reconciliación

Claudia Martínez y Mario González han anunciado que amplían la familia. La encargada de compartir la noticia ha sido la catalana, que ha compartido un storie a través de su perfil de Instagram, donde ha explicado que lleva un mes guardando este secreto. Después de mudarse a vivir juntos, este anuncio llega como el paso definitivo que afianza su relación tras tres años juntos.

Los que fueran participantes de 'La isla de las tentaciones' y concursantes de 'Supervivientes' han hecho partícipes a sus seguidores de este momento a través de las redes sociales. Eso sí, han esperando un mes para compartirlo con el mundo. "Llevo casi un mes callándomelo porque me genera un conflicto interno enorme, pero creo que es hora de que lo sepáis. Quiero ser honesta con vosotros", ha comenzado expresando la que fuera tronista de 'MyHyV'.

Y es que hace aproximadamente un mes que son papás de Kodi (o Cody, ya que todavía no se ponen de acuerdo en cómo escribirlo), un cachorro de Golden Retriever. La decisión la tomaba Mario, lo que contrariaba en un primer momento a Claudia, que siempre había tenido claro que quería adoptar. "Cuando llegué de mi viaje a Bali, Mario y este peque me estaban esperando. No fue algo que yo esperara ni mucho menos decidiera", cuenta en un storie.

La creadora de contenido explica que, de primeras, "fue un shock importante" porque su postura siempre ha sido la de defender la adopción frente a la compra de mascotas. "Sigo pensando exactamente lo mismo", sostiene. "Si hubiera dependido de mí, esa habría sido la única opción. Sé que él lo hizo con su mejor intención y que al final también es su casa y que no podemos estar de acuerdo en todo...", reflexiona la catalana.

Su dilema llega cuando aunque acoger a este Golden Retriever va "en contra de lo que piensa", también lo hubiera sido "devolverlo al lugar donde venía". Ahora, Claudia Martínez ha decidido que lo mejor será "que tenga la mejor vida del mundo y tratarlo como hubiera tratado a cualquier otro animal".

Consciente de que todo esto "puede sonar contradictorio" y aunque entiende que "puede decepcionar a muchos", la joven quiere dejar claro que ella misma se siente así consigo misma, pero recuerda que es algo que no ha elegido. "Solo puedo decir que lo siento y que todo lo que he dicho siempre por aquí al respecto de adoptar es lo que pienso de corazón", se ha lamentado Claudia Martínez tras ampliar su familia con Mario González con la llegada de este cachorro.