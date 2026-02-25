Natalia Sette 25 FEB 2026 - 19:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña su nuevo vestidor y explica cómo quiere organizar toda su ropa

Claudia Martínez aclara si la casa a la que se muda con Mario González es comprada o de alquiler

Claudia Martínez ha dado un paso enorme con Mario González tras su reconciliación: mudarse juntos. Tras varios días de mudanza, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de la casa y enseña el vestidor de sus sueños. La influencer está compartiendo todos los avances de su nuevo hogar y su vestidor no iba a ser menos.

La pareja de enamorados anunciaba hace unos días la feliz noticia de la mudanza. Tras muchas idas y venidas y el tiempo que se dieron, ambos han tomado la importante decisión de comenzar de nuevo una vida juntos. Ahora, ambos comparten con todos sus fans todos los pasos que están dando para conseguir el hogar de sus sueños.

Una de las cosas más importante para la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ es el vestidor. Después de tantos años dedicándose a las redes sociales, la influencer tiene muchísima ropa que necesita colocar en un solo espacio. Como ella misma ha dicho, el vestidor que viene con su casa nueva es “un sueño”, pues es amplio y con mucho almacenaje.

“Este es el vestidor, es un sueño, siempre he querido tener uno y este es increíble”, ha comenzado diciendo en el video en el que enseña cómo es. Aunque es verdaderamente grande, la creadora de contenido está preocupada por saber si su ropa cabrá allí y se ha puesto manos a la obra, junto a Mario, para organizarlo todo bien.

“El problema es que no sé si toda mi ropa va a caber aquí. Lo que hemos decidido es que vamos a intentar que toda mi ropa entre aquí y la suya la pondremos en otra habitación”, ha explicado con total sinceridad. La otra alternativa sería que el exconcursante de ‘Supervivientes’ se quedará con el vestidor, y Claudia construyera uno nuevo en otra habitación.

Sin embargo, la catalana quiere hacer todo lo posible para que sea ella la que utilice el vestidor que viene con la casa y no tener que realizar más obras. Una vez lo ha enseñado, ambos comienzan a pensar cómo podrían distribuir la ropa para que entre todo bien. “Voy a llamar a mi madre, ella tiene siempre muchas ideas”, ha dicho Claudia entre risas mientras Mario le recrimina que “no sabe hacer nada sin su madre”.

A través de sus redes sociales ya había compartido cómo estaban dejando la cocina. Mientras Mario quiere tirar muchas de las cosas que traen de sus anteriores hogares, Claudia, mucho más sentimental, no quiere deshacerse de nada. Entre risas y cariñosos enfrentamientos, la pareja va dejando poco a poco la casa a su gusto.

A pesar del año lleno de baches que han pasado, la pareja ha decidido apostar una vez más por su amor y dar el paso definitivo. Felices e ilusionados, los enamorados van subiendo a sus redes sociales todos los avances de su hogar y pidiendo opinión a sus fans. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ya ha prometido que hará un ‘house tour’ cuando esté todo listo.