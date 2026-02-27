Mario Casas explica su rutina para estar en forma: "Entreno dos horas mínimo todos los días”

Natalia Sette 27 FEB 2026 - 18:29h.

Mario Casas atraviesa uno de sus momentos más estables tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras continúa consolidando su relación con Melyssa Pinto , el actor ha dado un paso al frente para hablar abiertamente de su rutina disciplinada, de sus hábitos y del cambio radical que ha experimentado en el último año.

Durante la presentación del movimiento IAM, proyecto que ha lanzado junto a su buena amiga María José, Mario se mostró más sincero que nunca. Esta iniciativa busca unir a personas a través del ejercicio y, además, destinar fondos a causas solidarias. En su entrevista para HOLA, el protagonista de ‘A tres metros sobre el cielo’ cuenta cómo entrena él.

“Yo lucho contra mi mente: si me dice que hoy no quiere entrenar, yo le digo que lo hagamos ahora mismo”, ha confesado. Una frase que resume su filosofía de vida actual. Para él, el deporte no es solo una cuestión estética. “Para mí el deporte es una manera de vivir, de ser, de existir. No lo entiendo solo como algo físico, sino como una forma de estar en el mundo”, ha explicado.

Casas entrena un mínimo de dos horas al día y entiende el ejercicio como la clave para mantener el resto de sus hábitos en orden. “Además, el deporte te obliga a cuidarte en otros aspectos. Te empuja a cuidar la alimentación, el descanso, los hábitos”, ha detallado. Aunque reconoce que tiene debilidades como todo el mundo: “Mi lucha personal es el dulce”. Para equilibrarlo, se permite chocolate con alto porcentaje en cacao y evita los productos industriales.

En cuanto a la alimentación, tiene claro que depende del tipo de entrenamiento. “Si estoy haciendo resistencia o fuerza, necesito arroz, pollo, pescado, verduras… Intento comer limpio, sin salsas”. Su desayuno suele ser sencillo: café y fruta, especialmente plátano. “Yo suelo entrenar dos horas o más, y a veces incluso me como el plátano a mitad del entreno para seguir con fuerza”, ha explicado con sinceridad.

Uno de los cambios más importantes en su vida fue dejar de fumar hace algo más de un año. “Yo hacía mucho boxeo y fumaba bastante. Cuando fumas no tienes la capacidad pulmonar para correr tantos kilómetros o hacer tantos asaltos”, ha reconocido. Desde que abandonó el tabaco, su resistencia ha mejorado notablemente.

También ha eliminado el alcohol. “Me di cuenta de que no lo necesitaba. Lo dejé y el cambio se nota muchísimo”, ha afirmado. Un giro que, según explica, ha transformado su descanso y su rendimiento físico. Disciplina, constancia y autoconocimiento. Mario Casas tiene claro que su mejor versión no depende solo del talento, sino de las decisiones que toma cada día.