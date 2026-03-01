Antía Troncoso 01 MAR 2026 - 14:27h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' reflexiona sobre su maternidad tras el nuevo paso que ha dado su hijo Martín: "Es parte de la vida"

Adara Molinero habla del problema de apego que tiene con su hijo tras cumplir 7 años

Adara Molinero se abre con sus seguidores tras un importante cambio en su hijo Martín. La que fuera concursante de 'GH VIP 7' y 'Supervivientes' se sincera sobre el momento de emociones encontradas que está atravesando ante el nuevo paso que ha dado su hijo, quien hace apenas una semana cumplía 7 años.

Tras comunicar su decisión de retirarse definitivamente de los realities y alejarse de los focos, Adara Molinero se encuentra, como siempre, plenamente centrada en su maternidad, sobre la que de vez en cuando suele sincerarse con su legión de fans a través de sus redes sociales. También, la influencer vive uno de sus mejores momentos en el ámbito sentimental desde que comenzó una relación con el futbolista, Vicente Romero.

Más enamorada que nunca, Adara Molinero desvelaba hace un par de semanas que había dado un paso muy importante en su relación con Vicente Romero. Y es que la pareja ha tomado la decisión de irse a vivir juntos. "Ya somos tres en casa", ponía la influencer en sus redes al compartir esta noticia por la que está muy emocionada.

Tras muchas decepciones amorosas, Adara siente que el futbolista es "el hombre correcto", ya que "nunca se asustó de su realidad", tal y como escribía en una emotiva publicación de Instagram en la que mostraba y presumía de la bonita y cercana relación que tiene su actual pareja con su hijo Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra.

Adara, emocionada, por el importante cambio de su hijo

Lo cierto es que para Adara lo más importante es la comodidad y felicidad de su hijo, con el que asegura que tiene un fuerte apego emocional. Motivo por el cual la exconcursante de 'Gran Hermano 17' ha reconocido que tomar la decisión de que su pequeño empiece a dormir en su propia habitación no ha sido nada fácil para ella.

“Desde que nació ha dormido siempre conmigo (...) Yo estoy a favor del apego, de estar presente, de los vínculos seguros, pero ha llegado un punto en el que ya no duermo bien”, confesaba la influencer, que también admitía sentirse "culpable" al ver lo mucho que le estaba costando a su hijo dormir solo.

Sin embargo, Adara Molinero, muy emocionada, aparecía hoy en sus redes sociales contando que su hijo había dormido solo del tirón: "Os quiero contar algo muy fuerte, y es que Martín ha dormido hoy en su cuarto por primera vez", comenzaba diciendo la influencer. "Antes de acostarnos dije, seguramente me levante entre 6 y 7 veces durante la noche, y no me he despertado ni una. Increíble", añadía.

"Antes de que se fuera a dormir lo hablamos. Le dije que estuviera tranquilo, que si alguna vez durante la noche me necesitaba iba a ir corriendo por si tenía miedo y no me ha llamado ni una vez", explicaba Adara Molinero, que seguidamente explicaba cómo se sentía al respecto: "Estoy flipando. Estoy feliz, pero a la vez no".

Un sentimiento un tanto agridulce sobre el que reflexionaba: "Es una mezcla de sentimientos que dices: "Ahora sí que se está haciendo mayor". Es como que cada vez se va despegando un poco más. Y esta vez durmiendo en su cama ha sido mucho, pero bueno es parte de la vida", concluía.