Adara Molinero habla del problema de apego que tiene con su hijo tras cumplir 7 años

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre cómo está llevando el problema de apego que tiene con su pequeño y pide consejo

Adara Molinero se sincera con todos sus seguidores y comparte una situación que está viviendo con su pequeño. La exconcursante de ‘Supervivientes’ habla abiertamente sobre el problema de apego que tiene con su hijo tras cumplir 7 años . La influencer está desesperada y pide ayuda a su comunidad de fans.

Hace algunas semanas, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ compartía en sus redes sociales la difícil decisión que había tomado: su hijo debía comenzar a dormir solo. “Tiene siete años y estamos en el proceso de que duerma solito en su cuarto. Desde que nació ha dormido siempre conmigo”, ha comenzado contando.

La expareja de Rodri Fuertes se siente culpable al ver todo lo que le está costando a su pequeño dormir en su propia habitación pero ha llegado un punto en el que no puede más. “Yo estoy a favor del apego, de estar presente, de los vínculos seguros pero ha llegado un punto en el que ya no duermo bien”, ha contado con sinceridad.

Adara explica que lo lleva preparando mucho tiempo, habla con él durante el día y le explica la situación. Le deja claro que si la necesita en algún momento durante la noche va a estar ahí. “Al principio me dice que sí pero a medida que va llegando el momento me dice que no, se pone fatal, tiene miedo y entra en crisis”, ha explicado visiblemente preocupada.

Esto le ha provocado a la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ un sentimiento de culpa constante. No quiere ver sufrir a su hijo pero necesita recuperar su intimidad. “Me siento súper culpable, estoy en una lucha cabeza-corazón. Yo necesito mi intimidad con mi pareja y él necesita la suya”, ha dicho con sinceridad.

Ahora que tiene pareja y está tan feliz con él, a la influencer le gustaría recuperar su habitación. Al dormir todas las noches con su hijo en la cama, no tiene toda la intimidad que le gustaría con Vicente Romero y mucho más ahora, que se han ido a vivir juntos.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha pedido consejos a todas las madres que la siguen para ver si puede hacer algo de forma distintia para hacerle más amena la transición a su hijo. Pronto los comentarios comenzaron a llenarse de consejos de otras mamás que han pasado por lo mismo. El más repetido es, sin duda, que tenga paciencia con la situación y que no se rinda.