Marta López estalla contra Alejandra Rubio y cuenta lo ocurrido en publicidad con Antonio Rossi

Ana Carrillo 02 MAR 2026 - 18:07h.

Marta López ha apoyado la versión de Antonio Rossi y se ha mostrado muy enfadada con Alejandra Rubio

Cara a cara entre Alejandra Rubio y Antonio Rossi por una conversación sobre la polémica con Laura Matamoros: "No hace falta que te pongas chulo"

El conflicto entre Alejandra Rubio y Antonio Rossi se desató el pasado viernes cuando la hija de Terelu Campos entró en directo en '¡De viernes!' para desmentir al periodista durante la entrevista a Carlo Costanzia y ha llegado a su punto álgido con el cara a cara entre los colaboradores en 'El tiempo justo'. En la disputa ha intervenido Marta López, que ha arremetido contra la sobrina de Carmen Borrego y le ha dado la razón a su compañero.

La razón por la que han discutido Alejandra y Rossi es porque ella mantiene que es "el odiador número uno" de la familia Campos y que no ha dicho la verdad al decir que ella le contó que estaba al teléfono con Carlo Costanzia cuando este tuvo con Laura Matamoros la tensa conversación que desató la guerra de primos. Alejandra mantiene que lo que le dijo fue que estaba en llamada con Carlo cuando él "se encontró" por casualidad a Laura, pero ha admitido tras las preguntas de Joaquín Prat, que no recuerda haberle aclarado a Rossi que colgó el teléfono.

Marta López fue testigo de esa conversación entre Alejandra Rubio y Antonio Rossi, que se produjo la semana pasada en una pausa publicitaria de 'El tiempo justo', y se ha posicionado al lado de su compañero: "Dijo Antonio: 'Alejandra, eso será lo que ha contado a ti Carlo'. Y dices tú: 'No hace falta porque yo estaba al teléfono'". La respuesta de la escritora ha sido: "Ah, pero tú lo cuentas de otra manera de la que lo cuenta Antonio, poneos de acuerdo".

Marta le ha pedido que le dejase terminar de contar lo ocurrido y ha añadido que le preguntó si había grabado la conversación, ante lo que Alejandra le respondió: "Yo de eso no voy a hablar". La hija de Terelu ha comenzado a reírse y ha comentado: "¡Es que se os ve el plumero! ¡Es que me da risa! [...] Marta, habértelo preparado mejor, estás quedando mal porque estás diciendo cosas que no había dicho tu amigo".

Antes de este encontronazo, la exconcursante de 'GH DÚO' había estallado contra Alejandra Rubio, pues afirma estar cansada de que la tache de mentirosa y le ha pedido que le dejase contar su versión de lo ocurrido: "Si no te acuerdas de lo que hablas, ten cuidado de lo que dices [...] Yo no soy hija de nadie, no soy periodista y no soy nada, pero llevo 25 años aquí y no se me puede tachar de mentirosa y no se lo voy a permitir a nadie".