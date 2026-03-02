Equipo Outdoor 02 MAR 2026 - 10:03h.

El exconcursante de 'GH' y de 'Supervivientes' ha compartido la receta saludable que vuelve loca a Marieta

Suso Álvarez, exconcursante de 'GH' y de 'Supervivientes', ha compartido la receta estrella quienes buscan un capricho dulce, saludable y sin complicaciones. Una apuesta con la que su futura esposa, Marieta, se vuelve loca, asegurando que el resultado es simplemente delicioso.

A través de un vídeo en su perfil de Instagram, el colaborador de 'Fiesta' ha detallado el paso a paso de este capricho dulce, que se ha convertido en el aliado perfecto para la pareja. Con su boda a la vuelta de la esquina, ambos están enfocados en mantener la línea sin renunciar al placer de una buena merienda casera.

Se trata de unas galletas con chips de chocolate cuyo punto fuerte, más allá del espectacular resultado, es su extrema sencillez. Suso ha encontrado la clave con una masa que solo requiere tres ingredientes básicos: 300 gramos de harina de almendra, 120 gramos de yogur griego y 30 gramos de proteína en polvo.

El proceso simplemente es mezclar las cantidades en un bol y amasar con las manos hasta obtener la textura deseada. Para hacerlas más especiales, el influencer ha utilizado moldes con formas de corazones, estrellas y muñecos, dándole un toque más divertido.

Para el toque final, el exconcursante de 'Supervivientes' ha añadido chips de chocolate blanco y negro 0% azúcar, logrando la apariencia de una auténtica galleta de pastelería. Mientras las decoraba, no ha dudado en bromear sobre su gran día, "Para los que me preguntáis cómo voy a ir el día de mi boda, así", ha comentado entre risas mientras enseñaba una galleta en forma de muñeco con pepitas.

Tras solo 10 minutos en el horno a 180 °C, el resultado ha sido inmejorable. En cuanto le ha presentado la bandeja a Marieta, la de Elche no ha tardado en devorarlas "¡Bua, cariño, es que te salen súper bien!", ha exclamado mientras disfrutaba de este bocado.

Con esta receta, Suso no solo tiene conquistada a Marieta, sino ahora también a sus seguidores. El creador de contenido ha demostrado que la cocina también se le da de maravilla, especialmente cuando se trata de cuidarse.