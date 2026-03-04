Natalia Sette 04 MAR 2026 - 12:17h.

Los futuros padres comparten con sus seguidores cómo está su pequeña en la recta final del embrazo y hablan sobre la depresión postparto

Rodri Fuertes y Marta Castro se mudan a 7 semanas del nacimiento de su hija y enseñan la primera imagen de su nueva casa

Marta Castro y Rodri Fuertes están a punto de convertirse en padres. A la exconcursante de ‘GH VIP’ le quedan apenas siete semanas para llegar a su fecha probable de parto y los nervios son evidentes. La pareja ha acudido a una impartente cita médica con su ginécologo y han compartido con sus seguidores cómo está su hija y cuánto pesa. Además, el influencer habla de algo tan importante como es la depresión postparto.

Tras hablar abiertamente sobre los kilos que ha cogido ella durante el embarazo , la influencer desvela ahora el peso de su pequeña. “Infórmanos sobre cómo está la gorda”, le dice a Rodri mientras se graban al salir del médico. Estas últimas semanas son cruciales pues durante el octavo mes, que es en el que está Marta, los bebés ganan aproximadamente la mitad de su peso total al nacer, acumulando grasa, madurando órganos y aumentando drásticamente de volumen.

Su hija está dentro del percentil y los influencer no pueden estar más tranquilos y felices. “2,200kg, percentil estupendo”, ha anunciado Rodri con una sonrisa en la boca. Marta ha intentado cuidarse lo máximo posible durante estos meses y el esfuerzo ha tenido resultados. “Está sanota como la madre”, ha dicho Rodri aliviado.

En estas semanas previas al parto, la pareja ha estado acumulando estrés debido a la improvisada mudanza que tuvieron que hacer. Aunque su plan era mudarse en verano, cuando la niña ya hubiera nacido, la vida tenía otros planes para ellos . Con el ajetreo y el no parar del nuevo hogar, los futuros papás han estado a mil cosas. Es por ello que agradecen enormemente que su pequeña esté perfecta y no tengan nada de qué preocuparse.

Rodri Fuertes habla sobre la depresión postparto

Algo que no se esperaban sus seguidores, es que Rodri hablara de la depresión postparto. Durante la revisión, al exconcursante de ‘Gran Hermano’ le dieron algunos folletos con información sobre cómo tratar con una mujer con depresión postparto. “Estaba leyendo un artículo sobre la depresión postparto y cómo detectarla”, ha confesado con sinceridad.

Aunque parezca algo aislado, la realidad es que 1 de cada 7 mujeres sufre este trastorno. Por lo que pueda pasar y queriendo ser el mejor novio y padres, Rodri ha querido informarse en profundidad. “Estoy preparado y muy informado”, le ha dicho a Marta convencido. Ella, divertida, asegura que el creador de contenido ha estado “entrenando durante todo el embarazo” para hacerlo todo bien.